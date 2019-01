Paula Echevarría disfruta de la "estabilidad" que le brinda Miguel Torres

Aunque sus menciones al idílico romance que vive estos días con el futbolista Miguel Torres han sido escasas y algo ambiguas, la actriz Paula Echevarría ha dejado patente en su última entrevista televisiva que su relación sentimental con el guapo madrileño es uno de los principales factores que explican el período de "estabilidad" y felicidad que atraviesa en la actualidad la simpática intérprete.

"Estoy muy bien, muy feliz, muy contenta. Estoy en un momento de paz y, con la edad que tengo, yo solo quiero paz en mi vida. Quiero paz y bienestar. Meterme por la noche en la cama y dormir plácidamente y no tener que darle vueltas a nada es una maravilla", ha asegurado a su paso por el programa 'Chester in Love'.

"Hay una cosa que a mí siempre me ha gustado, la estabilidad. A mí la estabilidad me encanta", ha añadido acto seguido en referencia a la solidez de su historia de amor y, por otro lado, al hecho de tener "muy cerca" a buena parte de sus seres más queridos.Aunque su actual pareja reside normalmente en Málaga al militar en las filas del club de fútbol más importante de la ciudad, los dos enamorados han logrado superar con maestría esa distancia que a veces les separa con viajes constantes de un lado a otro, por lo que Paula no siente que esos kilómetros existentes entre Madrid y la capital de la Costa del Sol vayan a amenazar esa ansiada "estabilidad" de la que disfruta en su día a día.

"Soy muy feliz aquí, me gusta estar cerca de mi familia, tener a mi niña cerca, a mis amigos cerca...", se ha expresado en otro momento de la conversación, justo antes de que el entrevistador le interrumpiera para preguntarle: "¿Pues te has ido a buscar un novio a Málaga?".

Ante una cuestión tan acertada, Paula se ha limitado a recordar que su chico "es madrileño".Pasado ya un año desde el inicio de su entonces sorprendente idilio, tanto Paula como Miguel han ido rebajando progresivamente el hermetismo que en su momento les caracterizaba a la hora de compartir detalles sobre el tema, hasta el punto de dedicarse emotivos y tiernos mensajes de cariño en las redes sociales con cada vez más frecuencia.

"Gracias por buscarme, por querer que confiara en ti, por querer demostrarme que valía la pena, por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ser amigo, pareja, amante, enfermero, cocinero y lo que haga falta... Por abrir los 1000 candados que le había puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor... Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, si no que has estado muy por encima de ellas", le dirigía la actriz recientemente al tiempo que hacía referencia a los baches emocionales derivados de su anterior separación de David Bustamante.