Paula Echevarría habla sobre su separación

Teniendo en cuenta que solo han pasado dos días desde que saltara la noticia de que una de las parejas más queridas de la crónica social española, la formada por la actriz Paula Echevarría y el cantante David Bustamante, habían decidido sorprendentemente poner punto y final a más de 10 años de matrimonio, resulta comprensible que, en la presentación hoy miércoles de su primera fragancia, la intérprete asturiana haya tenido que enfrentarse abiertamente a un aluvión de preguntas que nada tenían que ver con su producto, sino con el estado sentimental en el que se encuentra a día de hoy.

Sin embargo, fiel al hermetismo que sobre este tema ha venido exhibiendo en los dos últimos días, Paula se ha negado tajantemente a compartir con la prensa las circunstancias en las que se habría producido tan llamativa ruptura -de hecho, la pareja ni siquiera ha confirmado aún su separación-, a pesar de que en sus intentos de justificar su silencio, la artista haya terminado dejando entrever que su matrimonio con el cántabro es de todo menos idílico.

"No pasa nada, en mi casa pasan cosas, pero no voy a entrar, ni él va a entrar. Si alguna vez es así, lo sabréis. Hay cosas que se han publicado que no son ciertas y cosas que sí", aseguró a los informadores que la cuestionaron sobre el sinfín de especulaciones y conjeturas que no han dejado de circular sobre el caso.

Como viene siendo costumbre en ella, Paula Echevarría hizo todo lo posible durante su encuentro con los periodistas por mostrar su mejor cara y por ello no dudó en restar importancia a las elucubraciones que han venido propagándose sobre su estado anímico, hasta el punto de insistir en la idea de que la vida le ha brindado demasiadas satisfacciones como para encontrarse "triste".

"No estoy triste, estoy muy contenta. Tengo muchos motivos para estar contenta", indicó durante el evento en un alarde de fortaleza.

La protagonista de la serie 'Velvet' no quiso entrar a valorar las informaciones que apuntaban que su matrimonio con el cantante estaba roto desde hacía varios meses y que David llevaba todo ese tiempo residiendo en un piso cercano a la casa familiar que hasta ahora compartía con Paula y su hija Daniella, de ocho años.

Tanto es así, que la artista contestó con un punto de extrañeza a las cuestiones que hacían referencia al breve paso de David por la que fuera su vivienda ayer martes.

"David estuvo en su casa, como es normal. Todo es normal, mi vida sigue siendo la de siempre. Mientras que David y yo no hablemos... El tiempo dirá. Quiero muchísimo a David y él me quiere muchísimo a mí", sentenció durante un acto que, a buen seguro, a muchos se les olvidó que en realidad trataba sobre el lanzamiento de un perfume, en este caso 'Sensuelle by Paula Echevarría'.