Paula Echevarría rinde homenaje a Miguel Torres tras cumplir su primer año de amor

La actriz Paula Echevarría se ha sincerado como nunca en sus redes sociales en lo que a la buena marcha de su relación sentimental con el futbolista Miguel Torres se refiere, ya que además de conmemorar públicamente el primer aniversario de tan enternecedora historia de amor, la cual se fraguó en un momento muy delicado para la intérprete tras su por entonces reciente separación de David Bustamante, la asturiana ha querido rendir homenaje a su chico por devolverle la fe en el amor y la esperanza en que el futuro curaría las heridas que le dejó el fin de su matrimonio.

"Gracias por buscarme.. por querer que confiara en ti... por querer demostrarme que valía la pena.. por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, así en mayúsculas, por sumar, siempre.. por ser amigo, pareja, amante,.. enfermero, cocinero y lo que haga falta.. por abrir los 1000 candados que le había puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor...", le ha dedicado a través de su perfil de Instagram.

De forma paulatina pero constante, la estrella televisiva ha venido abriendo con más frecuencia su corazón a la hora de compartir con el mundo la felicidad que le brinda el deportista madrileño, quien a lo largo del año que acabamos de cerrar ha protagonizado más publicaciones que nunca de las muchas que comparte la intérprete en la esfera virtual.

"No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, sino que has estado muy por encima de ellas... Después de lo que me has dado tú este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida! ¡FELIZ PRIMER ANIVERSARIO! ¡¡Te adoro!! (sic)", reza otro extracto de la conmovedora declaración, que ha acompañado con una imagen en blanco y negro que retrata a los dos enamorados sonrientes y abrazados.

Gracias a esta nueva dinámica informativa, los seguidores de Paula han podido ser testigos, por ejemplo, de cómo la pareja ha disfrutado en ciudades como Marbella, Málaga o Asturias de los diferentes puentes vacacionales que han marcado el último trimestre de 2018, hasta el punto de que, en una ocasión, la intérprete se refirió a la primera de las localidades mencionadas como su nueva y particular "ciudad del amor".