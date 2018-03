Paula Echevarría no tiene necesidad de "esconder" su relación con Miguel Torres

Aunque se mantiene fiel a esa actitud de cautela y discreción que le han venido definiendo en sus apariciones públicas desde que se confirmara su separación del cantante David Bustamante -un período en el que ambos se han convertido en dos de los protagonistas indiscutibles de la crónica social española-, la actriz Paula Echevarría ha vuelto a dejar patente su intención de llevar una vida lo más normal posible pese al asedio mediático al que se ha visto sometida.

Tanto es así, que la propia intérprete ni siquiera se ha molestado ya en ignorar o desechar las últimas preguntas que ha recibido en torno a la relación sentimental que ahora le une al futbolista Miguel Torres, especialmente desde que el romance quedara corroborado con varias fotografías de la pareja tomadas hace escasos días.

"Solo te voy a decir una cosa: no me tengo que esconder y, si me pillan, pues me han pillado. Porque si quiero que no nos pillen, te aseguro que me escondería", ha asegurado la artista asturiana en conversación con la revista Diez Minutos, antes de pronunciarse con total naturalidad sobre el momento de felicidad que vive junto al que fuera jugador del Real Madrid, quien ahora milita en las filas del Málaga.

"Sí [es guapo]. Pero todavía es más guapo por dentro", ha expresado Paula sobre la personalidad de su nuevo chico.Además de haber rehecho su vida sentimental y referirse a ella con total normalidad, pero sin dar más detalles de los imprescindibles, la popular intérprete exuda una alegría especial estos días tras confirmase su regreso a la televisión con una nueva miniserie para Telecinco llamada 'Los nuestros', un trabajo del que no ha dudado en presumir ante sus seguidores de las redes sociales.

"¡No sabéis la ilusión que me hace presentaros a la Sargento Primero Martina Ibáñez! ¡El personaje que me acompañará durante los próximos meses en mi nuevo proyecto! Hoy comencé los entrenamientos y estoy feliz!", ha escrito entusiasmada en su perfil de Instagram, donde ha compartido una imagen en la que aparece sonriente y ataviada con un uniforme militar.