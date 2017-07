Paula Echevarría pierde paciencia con paparazzi durante vacaciones

Aunque hasta ahora había sido ella quien más conciliadora se había mostrado con la prensa, ejerciendo incluso de pacificadora cuando su todavía marido David Bustamante estuvo a punto de perder la calma ante los reporteros en la Primera Comunión de su hija Daniela, la paciencia de Paula Echevarría tiene un límite y lo ha rebasado durante sus recientes vacaciones en Marbella acompañada de dos buenas amigas, en las que precisamente esperaba 'desconectar' y olvidarse temporalmente de la presión mediática que ha soportada desde que se hiciera pública su separación del cantante.

Sin perder en ningún momento las buenas maneras, pero visiblemente enfadada, la actriz de 'Velvet' se encaró con un paparazzi que trataba de sacarle fotografías dentro de la piscina del complejo hotelero en que se estaba alojando. Según se hacen eco varios medios españoles, mostrando como prueba un vídeo del 'encontronazo', la intérprete trató de explicar al hombre que estaba incumpliendo la ley al fotografiarla en propiedad privada.

"Yo voy a la playa cuando me da la gana. Y ya me pongo yo si quiero o si no en un sitio público. Pero lo que no puedes hacer es enfocar hacia donde sabes que no puedes, que está prohibido", se puede oír a la intérprete diciéndole al fotógrafo, sin alzar en ningún momento el tono de voz.Este incidente ha puesto la nota de amargura a lo que por otra parte ha sido una agradable escapada veraniega de Paula, la primera en varios años en las que no elige Ibiza como su destino y en la que no está acompañada por Bustamante.

A pesar de la atención que han recibido sus reproches al mencionado paparazzi, Paula ha optado por obviar el asunto y seguir transmitiendo una actitud muy optimista a través de la esfera virtual, donde no ha dudado en promocionar el nuevo single del padre de su hija con un vídeo en el que aparecía bailando el pegadizo tema y dar a entender que tiene más de una sorpresa profesional preparada de cara a este otoño.

"De vuelta a casa (y leyendo a conciencia posibles nuevos proyectos)", anunció en su cuenta de Instagram junto a una foto suya a bordo de un tren.