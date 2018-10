Paula Echevarría le sonríe a la vida mientras espera que "ponga todo en su sitio"

Tras un verano en el que ha estado en boca de todos pero más por su vida personal que por la profesional, Paula Echevarría ha regresado a la escena pública que -muy a su pesar- nunca ha abandonado para promocionar su último trabajo: la película 'Ola de crímenes'.La gira de entrevistas en que se encuentra inmersa la llevó a recalar este martes en el programa 'El Hormiguero', que ya ha visitado en muchas ocasiones y al que llegó derrochando sonrisas.

Pese a su buena disposición y a la simpatía habitual de la que hizo gala, lo más cerca que estuvo de pronunciarse acerca de su mediático divorcio de David Bustamente fue de forma indirecta y recurriendo a la fórmula vaga a la que se ha mantenido fiel en los últimos meses. "Estoy bien, tranquila, situándome", aseguró la actriz acerca de su situación personal.

"Dejando que el tiempo ponga todo en su sitio, que todo fluya y creo que es la decisión más sabia que se puede tomar. No hay que precipitarse nunca, ni para un lado, ni para otro".Cuando le preguntaron qué nota le daría a su estado de ánimo de cero a diez, no lo dudó ni un segundo antes de responder entusiasmada: "Cien".

Sobre la relación actual que mantiene con el futbolista Miguel Torres ni palabra; únicamente se animó a bromear con que nunca se sentiría atraída hacia un hombre que tardara más que ella en arreglarse.En el terreno profesional, la protagonista de 'Velvet' dejó claro que estaba dispuesta a aprovechar el aluvión de cambios que ha afrontado últimamente para salir también de su "zona de confort" y aceptar nuevos retos en la línea del que ha asumido en su nueva cinta, dando vida a una "mala aficionada a la petaca".

"Me gustaría hacer cosas diferentes. Un 'The Walking Dead' o algo así. ¡Por qué no! Arriesgar un poco más. Me encantaría un 'Wonder Woman' o algo así", afirmó.