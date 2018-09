El ex de Paulina Rubio le acusa de impedirle ver a su hijo Eros

La confirmación de que Paulina Rubio y el padre de su segundo retoño habían puesto punto final a su relación se produjo hace tan solo unas semanas, y no por boca de los principales implicados, que han preferido mantener un silencio sepulcral al respecto. Fue la madre de la cantante quien se encargó de hacerlo por ellos en una de sus últimas apariciones públicas al afirmar en tono de broma que su famosa hija debía tener un montón de pretendientes en la esfera virtual, lo que venía a corroborar los rumores de que esta había dado por terminada la convivencia con su pareja Gerardo Bazúa y regresado a la soltería.

Aunque en aquel momento nada hacía presagiar que su ruptura fuera a ser tan polémica como la que protagonizaron en su día la chica dorada y su exmarido Nicolas Vallejo-Nágera -también conocido como Colate-, parece que la historia se repite. Gerardo, a quien la artista conoció en 2013 mientras ella ejercía de coach en el programa 'La Voz' en el que él concursaba, ha compartido ahora una publicación en sus redes sociales en forma de una carta dirigida a su retoño, Eros, en la que acusa a Paulina de impedirle ver a su hijo.

"Eros, llevo más de 4 meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá @paurubio si lo sabe. Haciendo las cosas pacíficamente no ha funcionado nada, para variar, pues no es la primera vez que tu mamá lo hace. Solo te escribo para que sepas que todos y cada uno de los días, pienso en ti y en cuánto te extraño y te amo", afirma el cantante en el mensaje -ya eliminado-, en el que daba a entender que tampoco le ha hecho ninguna gracia enterarse de que su pequeño se encuentra en España -donde el otro hijo de la mexicana, Nico, está pasando unos días con su padre.

"Ahora sé que estás en España y me entero por medios de comunicación. Para mí no es justo, no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud. Tengo nula comunicación con nadie para saber de ti. ¡Pero créeme! Pronto estaremos juntos", concluye. Los reproches que le dirige a la estrella del pop recuerdan a los que en su momento enfrentaron a Paulina y a su exmarido en los tribunales de Miami por la frecuencia con que ella ignoraba los términos de la custodia compartida de su hijo Nico.

Por su parte, Nicolás Vallejo-Nágera siempre ha sostenido que su deseo era mantener una relación civilizada con la madre de su hijo, pero sin ir más lejos el año pasado aseguraba que le estaba resultando imposible debido a que ella hacía lo que le venía en gana. "Lo que no puede ser es que la madre no cumpla con lo que marca la ley. Le importa poco que su hijo no pueda estar con mi familia y disfrutar de un ambiente de niños de su edad", lamentaba en aquel momento Colate.