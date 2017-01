Paulina Rubio arranca el año con rumores de crisis con su novio

A la cantante Paulina Rubio se le presenta por delante un 2017 marcado por su regreso al mundo de la música con un nuevo disco, que incluirá entre otros temas un esperado dueto con la famosísima Selena Gomez, pero que de momento ha iniciado de una manera un tanto ajetreada: con rumores de una supuesta crisis en su relación con Gerardo Bazúa, padre de su segundo hijo, y una sorprendente revelación.

Entre sus propósito de Año Nuevo, la chica dorada ha incluido ampliar la familia que ya ha formado junto a sus pequeños Nico (6 años) y Eros (9 meses), aunque sin especificar sin planea hacerlo junto a su pareja o en solitario.

"Aún no he escrito mis propósitos para el 2017, ¿ustedes ya? Normalmente lo hago la semana anterior a Nochevieja. Saco el papel donde escribí los del año anterior, reviso cada uno, palomeo los que cumplí, sonrío, río, lloro, sonrío otra vez y después escribo los del Año Nuevo. Es increíble cómo el alma recuerda cada palabra y cada meta que escribes (incluso cuando la mente lo olvida), y te presiona a lograr la mayoría de ellos cada año. Sin darse cuenta. Con pasión y con un antojo de convertirse en un ser humano más sabio y más bondadoso.

¿Alguna vez han hecho algo así? Yo empecé hace 15 años y he protegido esos pedazos de papel como si fueran de oro. ¿Qué quieren lograr en 2017? Algunas de mis metas son: descubrir gente de alrededor del Mundo, viajar a lugares desconocidos, nuevas Culturas, tener una niña y, para compartir historias (Comedia, Drama, Ficción sobre mi vida o NO), aprender a tocar otro instrumento, leer más y escribir mas canciones", reza el largo mensaje compartido por la estrella de la música en su Instagram al inaugurar este mes de enero, de que no hay ni una sola referencia a Gerardo.

La notable ausencia del intérprete en las redes sociales de Paulina podría responder bien a su deseo de proteger su vida sentimental de la atención mediática, algo que ha tratado de hacer en todo momento desde que conoció a Gerardo hace tres años, o a un distanciamiento entre ambos, teoría de la que se hacen eco los medios mexicanos.

Según las últimas especulaciones, la pareja habría puesto punto final a su noviazgo hace meses debido a las supuestas infidelidades de él y al vínculo demasiado estrecho que mantendría con sus fieles admiradores, al menos en opinión de la diva del pop.