Paz Vega defiende la unidad de España en las redes sociales

Poco dada a pronunciarse sobre aquellos conflictos sociales que se alejen de la línea políticamente correcta, la actriz Paz Vega sorprendió ayer domingo al compartir en sus redes sociales un potente alegato sobre la deriva independentista en la que se ha embarcado el gobierno catalán, un proceso que la intérprete rechaza categóricamente al tiempo que aboga por una España "unida y sin fronteras" en la que sus ciudadanos disfruten en igualdad de condiciones de los derechos que reconoce el actual orden constitucional.

"Orgullosa de haber nacido en este trozo de mundo que llamamos España, y orgullosa de esa gente que ha salido a la calle a demostrar que somos muchos los que queremos la paz y vivir en un país unido y libre.

Que no me quiten Cataluña, por favor, porque también es mía", reza el sentido mensaje publicado por la sevillana en su perfil de Instagram, en el que hace referencia directa a la multitudinaria manifestación que ayer congregó a miles de 'españolistas' en Barcelona.

Además de defender la integridad territorial del estado y los propios vínculos personales que mantiene con la comunidad autónoma catalana, la protagonista de 'Siete Vidas' y 'Lucía y el Sexo' ha reclamado a los políticos que favorezcan el "diálogo" en lugar de mantenerse inflexibles en sus respectivas posiciones, añadiendo a su publicación una serie de etiquetas entre las que destacan las que apelan al "respeto" y a la "tolerancia".

La marcha que ayer reunió a cerca de 300.000 personas en las calles de la ciudad condal, y cuyos postulados hace suyos Paz en el citado texto, fue organizada por la asociación Societat Civil Catalana, que integra a todos aquellos críticos con el movimiento independentista impulsado por los partidos nacionalistas en Cataluña, y contó con la presencia de miembros de todas las fuerzas políticas constitucionalistas, así como del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

"Para eso estamos aquí, para pararlo. Para eso han salido miles y miles de catalanes de sus casas en esta mañana soleada. Son catalanes democráticos, que no creen que son traidores quienes piensan distinto a ellos. Son catalanes que no consideran al adversario un enemigo, que no ensucian sus puertas, ni destruyen sus vitrinas.

Catalanes que creen en la democracia, en la libertad, en el Estado de derecho, en la Constitución", reza el encendido discurso que pronunció el literato peruano para arremeter contra la intransigencia, a su juicio, mostrada por el independentismo.