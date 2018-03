Penélope Cruz vuelve a dejar patente su admiración hacia Donatella Versace

Aunque la actriz Penélope Cruz y la afamada Donatella Versace ya pusieron de manifiesto en su momento que no existía ningún tipo de tensión entre ellas a raíz de la interpretación que la madrileña hace de la segunda en la miniserie 'American Crime Story', cuya última temporada narra el dramático asesinato de Gianni Versace en 1997 a partir de un libro que nunca recibió el visto bueno de la familia del diseñador, lo cierto es que la oscarizada intérprete no ha dejado pasar la oportunidad de rendir homenaje a la italiana en las redes sociales para, entre otras cosas, darle las gracias por el espectacular vestido de la firma que lució en la pasada gala de los premios Goya.

"Mil gracias a todo el maravilloso equipo de Versace por hacerme este vestido increíble. Gracias a Lucio Di Rosa, Maddalena Micco, Rosaria Ardiri y, por supuesto, a la única e inimitable Donatella Versace. Gracias, Donatella, por esta maravilla de vestido", ha escrito en su perfil de Instagram junto a una colección de las mejores imágenes de su paso por la alfombra roja de la ceremonia, en la que sin duda se consagró como una de las mejor vestidas de la noche.

Pese a que el mero hecho de decantarse por la firma de su buena amiga ya suponía un claro gesto de consideración hacia ella, así como una sutil manera de zanjar definitivamente cualquier conjetura sobre las supuestas desavenencias que pudieran existir entre las dos mujeres, trasladar ese mensaje de paz a las redes sociales parece a día de hoy un imperativo para conseguir que la idea cale del todo en la opinión púbica y también en los medios de comunicación.

Eso explicaría, por ejemplo, que Penélope no tardara en compartir en la esfera virtual el bonito detalle que Donatella tuvo con ella hace unas semanas para desearle suerte de cara al estreno de la citada serie, enviándole un ramo de flores blancas junto a una nota en la que se podía leer: "Pensando en ti con el mayor de los respetos y todo mi cariño. Con amor, Donatella".

Curiosamente, solo unos días antes la hermana del malogrado diseñador había emitido un comunicado para insistir en que la familia Versace no aprobaba la particular versión con que la serie abordaba tan trágico suceso, aunque a título personal Donatella aseguraba que no tenía absolutamente nada que reprochar a la actriz que iba a ponerse en su piel en la pequeña pantalla.