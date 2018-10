"Perdí mi útero cuando estaba en mis 30’s": Erika Ender

La reconocida cantante y compositora panameña, Erika Ender, reveló en un acto de reconocimiento en Los Ángeles, la razón por la que decidió comenzar con su Fundación Puertas Abiertas, a través de la cual incentiva y promueve la música, cultura y las diferentes formas de expresión artística, enfocada en los niños de escasos recursos y en riesgo social.

La T.J. Martell Foundation, es la principal fundación de la industria musical que financia investigaciones médicas innovadoras centradas en la búsqueda de tratamientos y curas para el cáncer; ésta, reconoció la labor que lleva adelante la artista panameña, a través de su fundación y por todo el éxito que ha tenido durante su carrera, durante un evento especial enfocado en los niños con cáncer y llevado a cabo en la ciudad de Los Ángeles-Estados Unidos.

Ender publicó algunos fragmentos del acto, acompañado de un escrito donde expresó que "Esta organización tocó profundamente mi corazón cuando supe que fue creada por un padre que perdió a su hijo debido al cáncer y le hizo la promesa de encontrar su cura…Aunque no fue a causa de cáncer, yo perdí mi útero cuando estaba en mis 30’s y aún no había sido madre. Fue ahí cuando decidí que, si no daría a luz a mis propios bebés, sería la madrina de muchos otros. Fue ahí donde comenzó el trabajo de mi Fundación Puertas Abiertas y es cuando utilicé en macro las súper herramientas que me enseñaron mis padres, entendiendo que este mundo es un solo hogar llamado el -planeta tierra- y que somos una sola gran familia llamada -la raza humana-, y a veces, los humanos nos olvidamos de ello….".

Asimismo, brindó unas palabras de agradecimiento a la fundación por tomarla en cuenta. "Gracias TJ Martell Foundation por honrarme con este hermoso reconocimiento, sobre todo, por lo que significa dentro de nuestra tarea como seres humanos. Mientras Dios me de vida, la utilizaré para, por medio de mis talentos, hacer el bien y colaborar para que éste, sea un lugar mejor para todos".

Este importante evento. contó con una actuación especial de Ender, quien mantuvo a la audiencia de pie mientras cantaba una versión acústica de su mega éxito "Despacito".