Perez Hilton presenta en sociedad a su tercera hija

635x357 Perez Hilton, junto a su madre y la recién nacida (c) Instagram. EFE

El famoso bloguero Perez Hilton no ha tardado en presumir en sus redes sociales de la familia numerosa de la que disfruta a día de hoy tras la llegada a casa de su pequeña Mayte Amor, una niña que pesó algo más de tres kilos cuando llegó al mundo el pasado 4 de octubre y que ahora se ha estrenado en la popular cuenta de Instagram de su famoso padre con una imagen que deja patente el momento de felicidad que este vive.

La niña, fruto de un proceso de gestación subrogada, se une así a sus hermanos mayores, Mario Armando III (4) y Mia Alma (2) -también nacidos a través de ese método- en un hogar en el que no se podría respirar más entusiasmo, ya que la alegría del bloguero es tan intensa como la que exuda su madre y abuela de los niños, Teresita Lavandeira, ante semejante acontecimiento.

"Estoy lleno de gozo y de orgullo ahora que os puedo anunciar que mi familia es un poco más grande. La semana pasada, mis hijos dieron la bienvenida al mundo a una nueva hermana, Mayte Amor, quien nació el miércoles pasado y se encuentra perfectamente. Mi mamá está que no cabe de alegría y mis hijos la querrán y la protegerán toda su vida.

La niña se llama así en honor a mis padres -Mario y Teresita-, y de momento está haciendo todo lo que se espera de una niña de una semana, está fenomenal", reza parte del emotivo texto que ha compartido con sus seguidores, junto a una imagen que le retrata sonriente junto a su madre y la recién nacida.El columnista y personaje televisivo de origen cubano, cuyo verdadero nombre es Mario Armando Lavandeira, también ha querido dar las gracias de forma especial a la gestante de su tercera hija, así como a las otras dos mujeres que le han permitido disfrutar a sus 39 años de una extensa prole que no deja de brindarle satisfacciones.

"Gracias a mi hermana por mantener la página web funcionando a pleno rendimiento estos días, a todos aquellos que me han mandado mensajes de cariño e incluso de preocupación por mi ausencia de estas semanas y, sobre todo, a la mujer que me ha dado el mejor regalo que alguien podría desear. Y también a las otras dos mujeres que me ayudaron antes y a todas aquellas que se entregan tan generosamente y cuya bondad es tan inspiradora", ha manifestado en su escrito.