Perrie Edwards echa de menos a su novio, Alex Oxlade-Chamberlain

Puede que la cantante Perrie Edwards y sus compañeras de la banda Little Mix estén disfrutando hoy en día de una de las etapas más fructíferas y exitosas de su carrera artística, sobre todo ahora que se han embarcado en una maratoniana gira de conciertos con los que deleitar a todos aquellos fans que tienen repartidos por el mundo.

Sin embargo, la propia intérprete revela ahora que de semejante periplo no solo se desprenden un sinfín de satisfacciones, sino también una sensación de melancolía que se explica, evidentemente, con el hecho de que la vocalista se ha visto obligada a pasar una larga temporada alejada de su chico, el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain, a quien extraña profundamente.

"Os pido disculpas por esta dosis adicional de queso [en el sentido de petulancia] que define a mi publicación de hoy, pero es que, jod**, te echo tanto de menos @alexoxchamberlain", escribió la atractiva intérprete en su cuenta de Instagram junto a una foto de ambos compartiendo un apasionado beso, toda una declaración de amor que ha conmovido, al menos, a los 300.000 seguidores que han querido dar un 'me gusta' a la publicación.

Con tan explícito mensaje, la estrella del pop también deja claro que, poco más de un año después de su sonada separación, su romance con el jugador del Arsenal le ha servido para superar por completo el fin de su mediática relación con Zayn Malik, una ruptura de la que no tuvo reparo alguno en sincerarse a través de múltiples entrevistas y, de la misma forma, con el exitoso tema 'Shout Out to My Ex' que Little Mix publicó a finales del año pasado.

De hecho, en lugar de revisitar algunos de los capítulos más oscuros de su idilio de tres años con el ex One Direction, la vocalista inglesa se ha limitado a lo largo de este primer trimestre del año -a la hora de pronunciarse sobre su ámbito sentimental- a deshacerse en halagos hacia el hombre con el que ha conseguido rehacer su vida amorosa y olvidarse definitivamente del ahora novio de la modelo Gigi Hadid.

"Tengo nuevo novio, se llama Alex y juega en el Arsenal. Es un chico muy mono, muy atractivo y sexy", le presentaba oficialmente en una entrevista al diario The Sun, antes de revelar que una de las muchas aficiones que tiene en común con su chico reside en el interés que ambos han tenido siempre en la música."A Ox le encanta la música y uno de sus 'hobbies' es pinchar en fiestas privadas o poner sus canciones preferidas en el vestuario del Arsenal".