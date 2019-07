¿Cómo elige Perrie Edwards sus perfumes si no puede olerlos?

Los fans mejor informados de Little Mix sabrán que Perrie Edwards, una de las cuatro integrantes de la banda, padece una condición conocida como anosmia que se caracteriza por la pérdida total del sentido del olfato. Aunque en mucha ocasiones se ve asociada a traumatismos o infecciones, en el caso de la joven se debe a una serie de complicaciones ocurridas durante el desarrollo fetal, que son las responsables de que a día de hoy no pueda detectar ningún aroma.

Curiosamente, como bien han podido comprobar quienes han tenido oportunidad de conocerla en persona, la intérprete se siente muy orgullosa de su buen ojo para elegir fragancias que se adapten a cualquier situación a pesar de que ella misma no pueda apreciarlas y su secreto para elegirlas es contar con unas buenas amigas como sus compañeras de grupo: Jesy Nelson, Jade Thirlwall y Leigh-Anne Pinnock.

"Hace poco estábamos de vacaciones y una de las chicas me dijo: 'Hueles muy bien, muy fresco, me encanta ese perfume', y tardó un rato en darse cuenta de que en realidad yo no me entero de cuál me he puesto. En seguida me preguntó cómo era posible entonces que oliera tan bien. Es gracias a Leigh Anne; ella selecciona las fragancias que uso. Jesy también me ha ayudado en un par de ocasiones. No sé lo que haría sin ellas", ha reconocido en una entrevista a la edición británica de la revista Marie Claire.

El mundo de la cosmética y la belleza siempre han interesado enormemente a la artista, en especial todo lo relacionado con el maquillaje. Aunque ya haya demostrado en un sinfín de ocasiones su talento a la hora de hacer contouring o ahumados, todavía hay una técnica que se le resiste y sin duda muchas otras personas se sentirán identificadas con su frustración.

"Suelo encargarme de mi propio maquillaje, pero solo me he atrevido a hacerme unos 'cat eyes' con el delineador líquido estas vacaciones. ¡Lo hice todo yo sola! Y solo me hicieron falta tres horas y toallitas desmaquilladoras, porque siempre puedes equivocarte y acabar teniendo que corregirlo", ha confesado con mucho sentido del humor.