Pete Davidson le anunció a Ariana Grande que acabarían casándose

El pasado mes de mayo, la cantante Ariana Grande confirmó en espacio de apenas una semana que había iniciado un romance con Pete Davidson, al poco de anunciar su ruptura con Mac Miller, y que ambos se habían comprometido. Si esa rápida evolución de los hechos no había sido ya suficiente para dejar a más de uno con la boca abierta, él se ha encargado de revelar ahora que su futura esposa y él comenzaron a hablar de la posibilidad de pasar por el altar el mismo día en que se conocieron y que, apenas 24 horas después, él ya había elegido la joya con que le plantearía la gran pregunta.

"El mismo día que la conocí, le dije: 'Sabes qué, me casaría contigo mañana mismo'. Y ella decidió seguirme el juego aunque pensara que me estaba tirando un farol. Le mandé fotografías de anillos de compromiso preguntándole cuál le gustaba más y ella me contestaba diciéndome que ese estilo era justo su favorito, y pensé: 'Genial'", recuerda el humorista en una entrevista a la revista GQ.

En contra de la creencia generalizada, el cómico de 'Saturday Night Live' no es un romántico sin remedio y no se le escapa que la velocidad con que ha evolucionado su relación sentimental puede provocar que sea percibida con escepticismo por muchos, pero en su caso ha decidido dejarse llevar por una vez y disfrutar de haber encontrado a la mujer de sus sueños.

"El universo funciona de manera misteriosa. Lo único que sé es que soy el tipo más afortunado del mundo", concluye.Esa es, en líneas generales, la opinión que comparte también Ariana, que no ha dudado en defenderse ante las críticas por la supuesta facilidad con que habría reconstruido su vida alegando: "¿Sabes cuando has soñado cómo sería algo? Pues es aún mejor. Ahora en serio. Lo cierto es que ya he pasado por mucho, jo**r, y la vida es demasiado corta como para andarnos con rodeos y esas mi**das acerca de algo como este amor tan bonito del que formo parte", aseguraba la intérprete a los detractores de su romance.