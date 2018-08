Pete Davidson trató de "ahogarse" tras la trágica muerte de su padre

Puede que el actor, cómico y prometido de Ariana Grande, el joven Pete Davidson (24), atraviese actualmente uno de los períodos más satisfactorios de su vida tanto en el terreno profesional como en el personal, pero eso no significa que el humorista haya superado por completo, como él mismo ha reconocido en su última entrevista, el trauma de haber perdido a su progenitor a una edad demasiado temprana y que haya olvidado por completo aquellos oscuros tiempos en los que trató incluso de quitarse la vida con el objetivo de mitigar su dolor.

"En una ocasión traté de meter la cabeza en uno de los huecos de la escalera de la piscina, para no poder salir a la superficie y ahogarme. Pero la verdad es que siempre fui un poco cobarde y mi cabeza era demasiado pequeña para ello", ha rememorado en conversación con la revista Variety, que le ha incluido en su especial sobre los nuevos rostros 'poderosos' de la industria del entretenimiento estadounidense.

El progenitor del controvertido artista, quien ha atribuido en más de una ocasión sus mordaces bromas y salidas de tono al trastorno límite de la personalidad que padece y a su adicción a las drogas, fue uno de los numerosos bomberos que perdieron la vida tras el brutal atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, una tragedia que, además de marcar al ahora monologuista de por vida, fue uno de los principales factores que le llevaron a probar suerte en el mundo de la comedia.

"Si mi padre no hubiera muerto, no sería cómico a día de hoy. Probablemente estaría trabajando en Staten Island en el sector de la construcción o sería entrenador de béisbol. Aprendí demasiado pronto lo que era la muerte y el impacto que tenía en las personas. Se supone que ese no es el tipo de cosas que deberías aprender antes de llegar al instituto, pero por desgracia en esa época ya conocía la sensación que se desprende de que algo te sea arrebatado de la noche a la mañana", ha aseverado en la misma entrevista para, a continuación, rememorar la actitud con la que encaró su misión de triunfar en el sector del espectáculo.

"Mi mentalidad era la de: 'Que le den a todo, voy a ser capaz de hacer mis monólogos y de moverme con comodidad por este mundo porque, afortunadamente, lo peor que me podría pasar en la vida ya me ha pasado y no tengo nada que perder'", se ha sincerado.