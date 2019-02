Pete Davidson expulsa a un espectador de su show por bromear sobre la muerte de Mac Miller

El humorista Pete Davidson se enfrentó a un momento muy incómodo este lunes durante su actuación en el South Orange Performing Arts Centre de Nueva Jersey cuando, en medio de uno de los chistes de su rutina que arrancaba con la frase "Mi amigo murió en mi apartamento...", uno de los miembros del público le respondió a gritos: "¿Era Mac Miller?".A

fortunadamente el joven cómico supo reaccionar como todo un profesional mientras el resto de la audiencia se quedaba helada, ya que el rapero al que había hecho referencia el 'bromista' en cuestión falleció el pasado mes septiembre a causa de una sobredosis accidental y resultaba ser además el exnovio de Ariana Grande, con quien por aquel entonces Pete aún mantenían una relación sentimental y se había incluso comprometido.

En un vídeo difundido por TMZ, se puede ver cómo él detuvo su actuación para preguntar al resto de los allí presentes si sabían quién había realizado ese comentario de mal gusto y pedirle su ayuda para identificarlo.

"Vamos a sacarle de aquí... No continuaré hasta que no se haya ido. Encontradlo. No lidio con este tipo de mie*** en mis espectáculos. En serio, si estáis sentados al lado de la persona que ha dicho eso, avisadnos, porque de otra forma me marcharé ahora mismo", aseguró con un tono de voz calmado, pero claramente furioso.

Antes de que esa persona fuera obligada a abandonar el recinto, Pete le recriminó desde el escenario su comportamiento, afirmando que esperaba que estuviese orgulloso de sí mismo por haber estropeado la velada a todos los demás, aunque también aclaró que se le devolvería el dinero de su entrada.