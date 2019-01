Pete Davidson reconoce que las redes sociales intensifican sus problemas anímicos

Desde que su nombre se viera no solo asociado a los monólogos de humor y a su participación en el programa satírico por excelencia de la televisión estadounidense, 'Saturday Night Live', sino también a la cantante Ariana Grande en el marco de su breve e intensa relación sentimental, el actor y cómico Pete Davidson ha visto cómo se disparaba su popularidad y, por supuesto, esos niveles de escrutinio público que tienen en las redes sociales su máximo -y más cruel- exponente a día de hoy.

Y teniendo en cuenta que en estas plataformas digitales abundan los desalmados que, recurriendo al anonimato o a la impunidad que se deriva de la distancia física, no tienen reparo en sacar a relucir su lado más despiadado y ofensivo, no sorprende demasiado que el intérprete acabara convirtiéndose en una de las principales dianas de aquellos fans de la intérprete -o 'trolls' en general- que no veían con buenos ojos su romance o que, una vez finalizado este, arremetían contra él por haberle supuestamente roto el corazón.

En la mayor parte de las ocasiones en que el estadounidense, de 25 años, ha sido objeto de debate o de polémica -algunas salidas de tono ligadas a su humor ácido tampoco han contribuido precisamente a calmar los ánimos de la esfera virtual-, este ha respondido a la presión abandonando temporalmente sus perfiles en Twitter o Instagram -en relación con esta última, parece que su salida podría ser definitiva-, o recordando a sus críticos que, especialmente para alguien que sufre trastorno bipolar y que ha tratado de suicidarse en el pasado como él, los insultos y comentarios ofensivos pueden desembocar en dramáticas consecuencias.

Aprovechando su estancia esta semana en la ciudad de Utah, donde se celebra el famoso festival de Sundance, el artista neoyorquino ha querido pronunciarse una vez más sobre la relación tan problemática que mantiene con las redes sociales y la importancia excesiva que solía otorgarle a las opiniones tan drásticas que ciertos internautas vertían sobre él en esas plataformas. En la actualidad, además de mantenerse a una distancia prudencial de la esfera virtual, Pete trata de "conectarse" lo mínimo posible a internet para no perder su tiempo con una dinámica que no le hace precisamente "feliz".

"Hago todo lo posible por no conectarme a nada. La verdad es que internet no me hace feliz. Y no estoy hablando solo de mis experiencias en este caso, sino en general. Hay mucha mier** aleatoria que me parece absurda y que no me aporta nada. Incluso si aparece un vídeo de Donald Trump tirándose un pe**, prefiero no ver cosas de este tipo", ha explicado en conversación con la revista Variety.