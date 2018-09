Peter Andre no descarta convertirse en padre por quinta vez

El cantante Peter Andre (45), quien en estos últimos años se ha destacado más por su aparición en diversos programas de telerrealidad británicos que por el desempeño de sus discos en las listas de éxitos, ejerce además como orgulloso padre de nada menos que cuatro hijos, dos de ellos -Junior (13) y Princess (11)- fruto de su extinto matrimonio con la modelo Katie Price, conocida como Jordan en sus tiempos de gloria, y otros dos, los pequeños Theodore (1) y Amelia (4), de su actual matrimonio con la guapa Emily MacDonagh.

Y aunque parecía que el autor de éxitos como 'Mysterious Woman' o 'Behind Closed Doors' se había plantado definitivamente en lo que a ampliar su prole se refiere, ahora ha aprovechado su última entrevista a la revista OK! para revelar que tanto él como su esposa, una doctora de 29 años, se están planteando tener un retoño más para acabar de poner el broche de oro a su idílica -y desde luego algo agitada- convivencia familiar.

"A Emily se le derrite el corazón con solo pensar en la posibilidad de tener otro bebé más. La verdad es que Emily es una madre maravillosa y eso sin duda es un factor a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión así. Cuando estamos todos juntos en casa, disfrutamos de incontables momentos de alegría y diversión, así que sería genial contar con un hijo más en esta mezcla", ha explicado el artista para justificar la que sería su quinta paternidad.

Además de ser una progenitora excelente con sus niños, Emily también ha demostrado en numerosas ocasiones que se lleva a las mil maravillas con los hijos mayores de su esposo -el trato que mantiene con la madre de estos sigue siendo, por otro lado, un misterio-, por lo que el intérprete no ha dudado en destacar de ella el "efecto calmante" que aporta la joven a la dinámica diaria entre todas las partes.

"Emily es una madre maravillosa y también lo es como madrastra. Gracias al efecto calmante que ejerce sobre todos nosotros, estamos mucho más relajados y tranquilos. Tenemos un hogar muy armonioso y ella juega un papel decisivo en ello... Mira, no hay familia perfecta y en la vida todos tenemos que afrontar situaciones difíciles, pero la clave aquí reside en cómo lidiamos con ello. Y en ese sentido no me puedo quejar", ha reflexionado Peter Andre al tiempo que evitaba pronunciarse sobre los rifirrafes ocasiones que mantiene con la ahora estrella televisiva Katie Price.