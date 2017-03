Pierce Brosnan estuvo toda una semana "enfermo"

El actor Pierce Brosnan ha tardado décadas en hacer pública la desagradable experiencia que vivió durante una breve estancia en Nigeria, país en el que rodó una de las primeras películas de su dilatada trayectoria, como consecuencia de los problemas gástricos que acabó padeciendo al degustar, sin ser consciente de ello, un plato tradicional del país que estaba compuesto nada menos que por piel de rata.

"Lo peor que me he puesto en la boca ha sido una rata. Estaba en Nigeria grabando una película llamada 'Mister Johnson' y una noche nos fuimos al pueblo para degustar algunas exquisiteces locales. Nos pusieron un pincho de carne y yo pensaba que era ternera pero era piel de rata. Estuve enfermo durante una semana entera", reveló el intérprete irlandés al diario The Sun.

No resulta extraño que el veterano artista acumule infinidad de anécdotas de las más de cincuenta películas en las que ha intervenido, siendo algunas de las más destacadas aquellas que se desprenden de las peligrosas escenas de acción que tuvo que afrontar en su papel de James Bond.

"Tengo una cicatriz en mi cara de 'El mañana nunca muere' [su segunda cinta como agente 007]. Estábamos rodando una pelea y un tipo con un casco echó su cabeza para atrás y me partió la cara. Tengo otra en mi frente que me hice surfeando en Malibú", confesó el incombustible actor en la misma conversación, antes de afirmar orgulloso que su gran ídolo y referente profesional es el oscarizado Robert De Niro.