Pilar Rubio ha perdido sus "recuerdos" más preciados tras accidente

Tras disfrutar junto a su ya marido Sergio Ramos de una placentera luna de miel en las playas de Costa Rica, donde la pareja tuvo entre otras cosas oportunidad de pasar una agradable jornada con dos anfitriones de excepción como el portero Keylor Navas y su esposa Andrea Salas, la presentadora Pilar Rubio no solo se encuentra de vuelta en España sino también de regreso a las redes sociales, de las que no tuvo más remedio que mantenerse alejada unos días debido a un 'accidente' sobre el que ahora ha querido dar algunos detalles.

Por medio de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, la también actriz ha explicado en compañía del segundo de sus retoños con el futbolista, Marco, que su teléfono móvil sufrió una desafortunada caída en el mar Caribe y que, tras varios intentos infructuosos de recuperar toda la información que albergaba, ha tenido que hacerse a la idea de que ya no podrá compartir algunas de las fotos más significativas de su viaje y, lo que es peor, admirar las muchas imágenes que atesoraba de su familia.

"A ver Marco, ¿qué le ha pasado al móvil de mamá? Se ha roto, se ha roto en el agua. Se me cayó en el mar y por eso he estado mucho días sin poder subir nada. Y claro ahora he perdido un montón de fotos, la agenda, mi calendario y todo eso por no subirlo a la nube. Y las fotos de tus bebés.. Si, las fotos de mis bebés Y estamos súper tristes", ha revelado la antaño reportera en medio de la grabación.

La confesión de Pilar ha recibido un sinfín de comentarios en la esfera virtual y, sobre todo, muestras de cariño procedentes de personajes tan conocidos como Bibiana Fernández o Naty Abascal, quienes han lamentado especialmente la desaparición de todos esos "recuerdos" inmortalizados en forma de vídeos e instantáneas.

Otros usuarios, por otra parte, le han recomendado el no siempre infalible truco de meter el terminal en un recipiente con arroz para que absorba todo el líquido, aunque parece que ya es demasiado tarde para que semejante truco surta efecto.

"Al final lo he tenido que dar por imposible, está oxidado por dentro y tiene todavía un poco de agua. Lo que más me duele son los recuerdos personales, evidentemente, y además ya no podré enseñaros cosas que quería compartir con vosotros sobre nuestro último viaje", les ha informado Pilar en la descripción de la mencionada grabación.