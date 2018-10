Pippa Middleton se prepara para dar a luz a su primer hijo

Solo unos días después de que tuviera lugar la segunda boda real del año en el Reino Unido -la de la princesa Eugenia de York- y pasadas unas 24 horas desde que los duques de Sussex, el príncipe Enrique y Meghan Markle, anunciaron públicamente que esperan su primer retoño, ahora le toca a Pippa Middleton acaparar cierto protagonismo en la crónica social del país con la inminente llegada al mundo de su primogénito, fruto de su matrimonio con el financiero James Matthews.

Como han informado varios medios británicos, la hermana de la duquesa Catalina de Cambridge llegó junto a su esposo y por su propio pie a la famosa Ala Lindo del Hospital St. Mary's de Paddington (Londres) -la unidad de maternidad donde nacieron los tres hijos de Guillermo de Inglaterra- en la tarde de ayer lunes para irse acomodando y recibiendo todas las atenciones necesarias de cara al parto.

Evidentemente, resulta arriesgado especular con la posible duración del proceso y tratar de establecer odiosas comparaciones entre su caso y la relativa rapidez que caracterizó a los tres partos de Catalina, madre de los príncipes Jorge (5), Carlota (3) y Louis (seis meses), teniendo en cuenta que ni siquiera ha trascendido información alguna sobre el momento en que la futura mamá se ha puesto de parto.Solo el tiempo dirá si Pippa y James, quien se dejó ver con una bolsa para el cambiado de pañales y otra con la que cambiarse de ropa para el día de hoy, vuelven a dejarse ver en la tarde de este martes para presentar a los reporteros gráficos el que será su primer hijo y, por tanto, el primer sobrino de los duques de Cambridge, quienes en la próxima primavera volverán a vivir una experiencia similar con el nacimiento del primer retoño de Enrique y Meghan.

La única ocasión en que Pippa se ha pronunciado largo y tendido sobre el proceso de gestación que culminará en cualquier momento de este día tuvo lugar el verano pasado a través de un artículo firmado por ella misma y publicado en la revista semanal de una popular cadena de supermercados -de gama alta, por supuesto-, y en ese escrito la socialité se limitó a exhibir lo afortunada que se sentía al estar atravesando un embarazo relativamente apacible gracias a sus hábitos saludables y a ciertos cambios en su rutina de ejercicios.

"El fitness me proporciona energía y me ayuda a despejar la mente. Me encanta el subidón de endorfinas que experimentas al ejercitarte", aseguraba en su escrito para describir, a continuación, algunas bondades que se desprenden de la práctica de la natación. "Según van pasando los meses, te notas cada vez más pesada, pero al meterte en el agua sientes esa ligereza que acompaña al flotar, que calma y alivia tu cuerpo, compensa el peso creciente que tiene que soportar la espalda y ayuda a estirar las piernas", explicaba.