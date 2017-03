Príncipe Enrique quiere que Isabel II conozca a Meghan Markle

Aunque llevan poco más de medio año de relación, cada día queda más claro que Meghan Markle es la compañera sentimental definitiva del príncipe Enrique de Inglaterra, sobre todo ahora que la prensa inglesa especula con la posibilidad de que el próximo 26 de marzo, Día de la Madre en el Reino Unido, se produzca finalmente el esperado encuentro entre la reina Isabel II y la novia del que fuera su nieto más díscolo.

"Meghan conocerá a la reina el Día de la Madre. El príncipe Carlos ya ha dado luz verde a su romance, así que el siguiente paso consiste en presentársela a la abuela del príncipe", afirma una fuente al diario The Daily Star.Desde que el pasado noviembre la casa real se refiriera a la actriz estadounidense como la pareja del príncipe Enrique en un comunicado oficial, las campanas de boda no han parado de resonar y los rumores sobre un todavía hipotético compromiso no han dejado de acumular titulares.

De hecho, hace solo unos días se filtraba la noticia de que el hermano menor del príncipe Guillermo estaría planeando reconvertir la tiara de su difunta madre, Lady Di, en el anillo perfecto con el que pedirle matrimonio.

"Enrique y Guillermo tenían un acuerdo tácito sobre cómo se repartirían las joyas de Diana. El primero en casarse se quedaría con el anillo de boda, y ese por supuesto fue Guillermo. Evidentemente, Enrique quiere que su madre también esté de alguna forma presente cuando le pida matrimonio a Meghan, así que está trabajando de forma estrecha con los mejores joyeros para diseñar algo increíble con lo que ha heredado de ella", explicaba al mismo diario una fuente cercana al Palacio de Kensington, residencia oficial de los dos príncipes.