Priyanka Chopra y Nick Jonas celebran el 36 cumpleaños de la actriz con una cita doble con Joe Jonas y Sophie Turner

La actriz Priyanka Chopra ha arrancado los festejos por su 36 cumpleaños dos días antes de la fecha oficial -este miércoles 18 de julio- saliendo a cenar este lunes por la noche junto a su chico Nick Jonas en Londres.

De cara a la ocasión, la intérprete también quiso invitar a quienes, según los rumores, podrían convertirse en sus futuros cuñados: Kevin y Joe Jonas, los hermanos de su chico, y Sophie Turner, la prometida del segundo.

Los cincos se reunieron en un restaurante del exclusivo barrio de Mayfair para disfrutar de una velada que ha demostrado una vez más lo integrada que está Priyanka en el círculo de allegados de su pareja, con quienes ya celebró el pasado día de la independencia en Estados Unidos.La frecuencia con la que la pareja se ha dejado ver en público en las últimas semanas, sin tratar de esconderse, no ha hecho más que avivar los rumores de que podrían comprometerse antes de que acabe el verano, una posibilidad que las últimas declaraciones de ella no hacían más que reforzar.

"Me encanta la idea de casarme; quiero casarme en algún momento, desde luego. Y no creo que el matrimonio te hagas más o menos o mejor feminista. El feminismo es, básicamente, dar a las mujeres el derecho de decidir sin juzgarlas por lo que elijan. Eso es todo. No consiste en amonestar a nadie por sus elecciones, ni en demostrar que tienes razón. Así que sí, a mí me gustaría casarme algún día", aseguraba Priyanka al portal ET Online.