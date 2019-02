Priyanka Chopra siempre quiso añadir el apellido de Nick Jonas al suyo propio

Una de las primeras decisiones que, en relación con su imagen pública, tomó la actriz Priyanka Chopra tras su boda de finales del año pasado con Nick Jonas fue la de añadir el apellido del artista a su nombre completo, como ha quedado patente, entre otros lugares, en el perfil de Instagram con el que cuenta la atractiva intérprete.

Aunque para algunos pueda parecer un detalle bonito pero sin excesiva importancia, la intérprete india considera, sin embargo, que semejante elección supone un cambio muy importante para ella a todos los niveles, ya que añade una nueva capa de "identidad" a su persona que al mismo tiempo es perfectamente compatible con la que tenía en su anterior etapa en la soltería.

"Creo que tiene mucho peso, ¡para mí es algo muy serio! Es verdad que al principio no era consciente de que lo era, pero lo fui tan pronto como tomé la decisión. Siempre quise añadir su apellido al mío porque siento que ahora somos una familia y una unidad en sí misma. Soy una persona tradicional y algo clásica, pero tampoco quería renunciar a mi propia identidad. Ahora él es una parte adicional de lo que yo soy", ha explicado a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

Curiosamente, su flamante nueva vida de casada tiene poco de tradicional y hogareña, especialmente porque su condición de artistas, así como la apretada agenda de compromisos profesionales y de desplazamientos por el mundo que de ello se deriva, les ha impedido a ambos establecerse por completo en las dos casas que ahora comparten: una en Nueva York y otra en Los Ángeles.

"Nada funciona en mi casa porque la verdad es que casi nunca estamos en ella. La máquina de café no funciona, el aire acondicionado hace un ruido raro. Es muy extraño, porque tengo una casa muy mona... En la que nada funciona. La casa de Nick es completamente diferente, está ordenada, limpia e inmaculada. Su alarma funciona y su timbre también, pero todavía no me he instalado del todo", ha explicado en la misma conversación.