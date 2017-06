Priyanka Chopra abandonó aspiraciones musicales por el éxito de "Quantico"

Antes de dar el salto a Estados Unidos, la polifacética Priyanka Chopra tenía planeado encerrarse en un estudio para grabar el que habría sido su álbum debut en solitario.

Sin embargo, su sueño de consolidarse como una cantante de éxito se desvaneció al mismo tiempo que despegaba su carrera como actriz a nivel internacional, gracias a su participación en la aplaudida serie de la ABC 'Quantico'.

"[Mis aspiraciones musicales] se fueron al traste. Estaba muy ocupada y cuando empecé con 'Quantico' simplemente no estaba preparada para lo que se avecinaba. Nadie se esperaba que siguiera en antena durante tantos episodios. Primero grabamos solo 13, pero después fue un éxito total, así que dediqué gran parte de mi tiempo a rodar la primera y la segunda temporada y también 'Los vigilantes de la playa'", confesó recientemente en conversación con el portal de noticias DNA India.

Aunque en estos momentos le da cierto miedo perseguir una carrera en la industria discográfica, su vínculo con la música se remonta a años atrás y no solo por su trabajo en el cine indio. De hecho, en 2012 ya lanzó al mercado el sencillo 'In My City' junto a will.i.am, y un año después colaboró con el rapero Pitbull en la canción 'Exotic'.

Si su apretada agenda se lo permite, y de poder escoger, en el futuro le haría especial ilusión cantar ni más ni menos que junto a una de las estrellas más importantes de la escena musical actual."En Estados Unidos, escogería a Beyoncé. Creo que es una artista increíble. La admiro", aseguró también.En la actualidad, Priyanka goza de un merecido reconocimiento tanto a nivel internacional como en su país natal.

De hecho, no duda en volver con frecuencia a la India para participar en el rodaje de más de una película de Bollywood, el epicentro del cine indio en el que las grandes productoras estadounidenses ya han fijado sus miras por su gran potencial.

"La mayoría de los estudios estadounidenses -Warner Bros, FOX...- se han instalado aquí en India desde hace seis, siete años. Técnicos y escritores vienen aquí y trabajan con nosotros porque somos la industria cinematográfica más importante del planeta. Si incluyes también las películas regionales, hacemos 900 en total cada año. Nuestras películas traspasan fronteras. No hay ningún otro país que pueda hacer algo similar. Así que tiene sentido que vengan a la India para hacer negocio", manifestó.