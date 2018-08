La madre de Priyanka Chopra le da el visto bueno a Nick Jonas

Aunque el cantante Nick Jonas ya había tenido la oportunidad de conocer a gran parte de su futura familia política durante viajes anteriores a la India, hace un par de semanas se enfrentó a la verdadera prueba de fuego en forma de la ceremonia tradicional hindú para oficializar su compromiso con Priyanka Chopra y, en opinión de su futura suegra, aprobó con nota.

"Nick es una persona muy tranquila y madura, es maravilloso y todos en nuestra familia le adora. Es muy educado y respetuoso con sus mayores, ¡qué más podría pedir una madre!", ha revelado Madhu Chopra en declaraciones a DNA India, antes de proceder a alabarle por la seriedad y elegancia con que afrontó unas costumbres comprensiblemente extrañas para él.

"Nick disfrutó mucho realizando las oraciones durante la Puja. Era algo nuevo para él y se lo tomó muy en serio. Siguió al pie de la letra lo que nuestro panditji le dijo y recitó los mantras en sánscrito a la perfección. Y sus padres también lo hicieron de maravilla. Son buena gente".Madhu tuvo claro antes incluso de conocer en persona al cantante que su famosa hija había encontrado al hombre perfecto para ella.

"Siempre he confiado en el criterio de Priyanka; no es una persona impulsiva. Piensa mucho las cosas y cuando toma una decisión, puedo estar segura de que será una buena".Por otra parte, la madre de Priyanka no ha querido adelantar acontecimientos y ha preferido esperar a que sean los futuros novios quienes anuncien cuándo se animarán a pasar por el altar, pero según sus cálculos no será en un futuro inmediato.

"Aún no se han decidido por una fecha para la boda, es demasiado pronto. Los dos tienen un montón de compromisos profesionales ahora mismo con los que necesitan lidiar. Se tomarán un tiempo para decidir dónde y cuándo quieren casarse".