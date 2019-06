Priyanka Chopra ha encontrado en Nick Jonas a un "marido feminista"

La actriz Priyanka Chopra ha vuelto a presumir abiertamente de lo afortunada que se siente de haber contraído matrimonio con un hombre tan maravilloso como Nick Jonas, un artista que le demostró desde el primer momento que sería un gran aliado "feminista" para ella al tiempo que ponía de manifiesto su carácter considerado, bondadoso y respetuoso para con las necesidades e intereses de la afamada intérprete india."Me he casado con un feminista.

Para empezar, no le da ningún miedo utilizar la palabra y esa es una de las cosas que más me gustan de él. Creo que uno de esos grandes momentos en los que pensé: 'Oh, este chico es diferente', fue al principio de nuestra relación, cuando estábamos en un barco con varios amigos. Yo tenía una reunión, pero no paraba de decir: 'Si alguien me da una buena razón para cancelarla, lo haré'", ha explicado la artista india en conversación con el Sunday Times para revelar, a continuación, la respuesta que le ofreció Nick acto seguido.

"Y me contestó: 'Escucha, veo que quieres que te diga que deberías cancelar, pero no lo haré. Has trabajado muy duro para llegar adonde has llegado. Me llevaré a nuestros amigos a cenar y te esperaremos. Cuando acabes, vuelve y te unes a nosotros'. Creo que nunca había conocido a un tipo tan seguro de sí mismo, que no le importe que tenga que eclipsarle a veces.

Por lo general son las mujeres las que acaban cediendo, pero Nick es diferente", ha reflexionado.Por otro lado, la que fuera protagonista de la serie 'Quantico' ha vuelto a echar balones fuera al ser cuestionada por la familia que, algún día, formarán los dos enamorados para cumplir así con uno de sus principales sueños compartidos. En este sentido, la intérprete ha argumentado que, antes de ponerse manos a la obra con la tarea, el matrimonio necesita asegurarse primero de que ambos se sienten plenamente realizados en otros aspectos de la vida.

"Es demasiado pronto para saber cuándo, pero es verdad que los dos queremos seguir haciendo cambios en nuestra vida... La mía ha estado llena de agradables sorpresas y de muchas oportunidades, y cuando se me presenta una oportunidad, salto enseguida a por ella", ha declarado en su conversación con el dominical.