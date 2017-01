Priyanka Chopra vivió con "terror" su primera gran lesión en un rodaje

Al margen del feliz desenlace y de su rápida recuperación, la actriz Priyanka Chopra ha querido revelar ante la opinión pública el miedo que sintió en las horas inmediatamente posteriores al desafortunado accidente del que fue víctima durante una de las últimas jornadas de rodaje de su serie 'Quantico', que la llevó a ser ingresada de urgencia en el hospital con un traumatismo cranoencefálico que fue consecuencia del resbalón y posterior golpe que protagonizó mientras grababa una escena de acción.

"La verdad es que fue aterrador. Nunca antes me había hecho tanto daño en un set de rodaje a pesar de que siempre he estado dispuesta a hacer mis propias escenas de riesgo. Siempre las he hecho yo, así que espero que esto sea solo un hecho aislado. Se supone que en esa secuencia mi personaje debía salvar a otra persona, como de costumbre. Llevaba botas de goma, estaba lloviendo y encima el suelo era de plástico. Por eso me resbalé y me caí", explicó la intérprete a su paso por la alfombra roja de los People's Choice Awards que se celebraron ayer jueves en Los Ángeles.

A pesar del miedo que pasó al haber experimentado por primera vez en su vida las sensaciones ligadas a una conmoción cerebral, la artista india afronta el desafortunado suceso con sentido del humor al destacar que su primer gran accidente en un rodaje se produjo en las condiciones más inverosímiles posibles.

"¿Te puedes imaginar que, después de haber protagonizado tantas secuencias de acción, acabe sufriendo una contusión de ese tipo por una tontería? Pero se supone que estoy muy bien, de verdad, aunque por el momento no puedo hacer nada que implique correr riesgos físicos, claro. Solo tengo que asegurarme de mantener el cuello bien recto, como 'Mr. Robot' [en referencia a la popular serie televisiva]", bromeó en la misma conversación.