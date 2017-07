Prometido de Serena Williams, se tomará una baja laboral

A lo largo de las últimas semanas, la tenista Serena Williams no ha tenido reparo alguno a la hora de compaginar todos aquellos preparativos ligados al próximo nacimiento de su primer hijo con el sinfín de peticiones que ha venido recibiendo de numerosos medios de comunicación para protagonizar sesiones de fotos o conceder entrevistas sobre los entresijos de su esperado debut en la maternidad.

Sin embargo, ahora ha sido su prometido y futuro padre de la criatura, el cofundador de Reddit Alexis Ohanian, quien se ha encargado de tomar el testigo de la deportista para seguir ofreciendo curiosos datos que satisfagan la curiosidad de la prensa y, por extensión, de la opinión pública acerca de algunos de los aspectos más relevantes de tan emocionante aventura familiar.

"Serena es genial en muchos ámbitos y ahora se está preparando para convertirse también en una madre fabulosa, que seguro lo será. Cuando llegue nuestro hijo, me tomaré una baja laboral de seis semanas para poder hacer el mejor trabajo posible como padre, como padre primerizo. Queremos romper ese estereotipo de que los hombres trabajan y las mujeres se encargan de los hijos", ha explicado el empresario en conversación con el canal de noticias CNBC.

Además de sintetizar en solo unas palabras el profundo amor y la admiración que siente por su prometida, así como su apasionada defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el joven emprendedor de 34 años ha aprovechado la ocasión para dar un valioso ejemplo no solo a sus empleados, sino también a todas esas empresas que no apuestan en la misma medida por la necesaria conciliación entre lo laboral y lo familiar.

"En Reddit, creemos que es vital apoyar de la misma manera a padres y madres cuando tienen que lidiar con la llegada de un nuevo miembro a sus familias, por eso tenemos una política muy generosa en ese sentido. Tenemos que darles a todos las mismas oportunidades y que estas oportunidades sean reales", aseguró en la misma conversación.

Teniendo en cuenta las declaraciones que ofrecía hace unos días Serena sobre la escasa planificación con la que abordaba ciertos aspectos de su inminente maternidad, resulta comprensible que su prometido quiera involucrarse al máximo en todas aquellas tareas domésticas que -además de que les atañen a ambos por igual- ahora mismo no puede afrontar ella por lo avanzado de su gestación.

"Sé que esto va a suceder en cualquier momento, más pronto que tarde, porque todo está pasando demasiado deprisa. No sé qué voy a hacer con un bebé en mis brazos, de verdad. No tengo nada hecho, ni siquiera me he puesto todavía con la habitación del bebé", reconocía la hermana de Venus Williams en una entrevista a Vanity Fair.