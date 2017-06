Puff Daddy da consejos a Jay-Z tras el nacimiento de sus bebés

Solo han pasado unos días desde que se conociera la noticia de que Beyoncé y Jay-Z habían sido padres de nuevo, dándole un hermanito y una hermanita a la reina de la casa, Blue Ivy, de 5 años.

Desde entonces, la feliz pareja no ha parado de recibir mensajes de felicitación y buenos deseos de sus compañeros de profesión, además de un sinfín de consejos sobre la mejor manera de afrontar su nueva etapa como familia numerosa, entre los que destaca el de su buen amigo Puff Daddy por el aval que le otorga su experiencia como padre de seis hijos, dos de ellos gemelos.

"Prepárate para recibir el doble de amor. Eso es todo. Sabes, mucha gente habla de los problemas que se derivan de tener niños o de tener ese nivel de presión, pero tus hijos te quieren. Nadie te querrá como tus hijos. Así que prepárate para mucho amor", ha sido el aviso que ha querido hacer llegar a Jay-Z y Beyoncé a través de una entrevista a Billboard.

Sean 'Diddy' Combs -como se hace llamar ahora el artista- podría impartir una clase magistral acerca de las dificultades que conlleva compaginar una carrera en la industria musical con la vida familiar, algo que por otra parte Jay-Z y Beyoncé parecen haber sido capaces de lograr hasta el momento sin demasiados problemas.

En el caso de Diddy, las responsabilidades asociadas a contar con una prole tan extensa como la suya no han supuesto un impedimento para que se haya convertido en una de las grandes figuras del rap y, este año, en la celebridad mejor pagada de 2017, un título por el que ha trabajo y luchado muy duro.

"No quería que la burbuja explotase, así que no esperé a que mi fama se enfriara para empezar a hacer planes de cara al futuro. Hice planes, busqué oportunidades en diferentes negocios y me lancé a por ellas", ha confesado a la revista especializada en música durante una conversación en la que ha dejado patente que, pese a acercarse poco a poco al medio siglo de vida, no tiene ninguna intención de reducir su ritmo de trabajo ni se plantea retirarse.

"Estoy viviendo el sueño que soñé, y solo va a volverse más hermoso. Ni siquiera sé si en un futuro alguien hablará de lo que he hecho, o de lo que haré en este próximo capítulo... pero estoy deseando que llegue. Creo que mi película 'Can't Stop, Won't Stop' ha sido el final del episodio siete, pero a este cab**nazo le quedan cien capítulos más, así que disfrutad del viaje", ha relatado al mismo medio en referencia al documental sobre su ascenso a la fama en los 90.