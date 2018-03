Quentin Tarantino no se perdona haber puesto en peligro la vida de Uma Thurman

La semana pasada, en la misma entrevista en la que detallaba su tortuosa relación laboral con Harvey Weinstein y cómo este se había abalanzado sobre ella en la intimidad de un hotel, siguiendo su modus operandi habitual, la actriz Uma Thurman también habló acerca del accidente de tráfico que sufrió durante el rodaje de 'Kill Bill' -dirigida por Quentin Tarantino en una de sus muchas colaboraciones con el productor- y que estuvo a punto de dejarla paralítica, además de dejarle secuelas físicas de por vida.

En su relato, la intérprete explicaba que ella nunca quiso grabar esa escena y que solicitó la utilización de un doble, pero que el cineasta insistió en que no se trataba de una toma peligrosa y que el vehículo que debía conducir se encontraba en perfectas condiciones hasta que logró convencerla. Las declaraciones de Thurman fueron recibidas con indignación por muchos actores y actrices, que no dudaron en criticar al director por poner en peligro a uno de los miembros de su elenco.

En respuesta, Tarantino ha entonado el mea culpa, admitiendo su responsabilidad y alegando que es uno de los mayores errores que ha cometido nunca. "Verla luchando por recuperar el control del volante... y recordar cómo yo la había machacado acerca de lo seguro que era y que estaba convencido que podía hacerlo, recalcando una y otra vez que era una carretera recta. Y el hecho de que ella me creyera. Recuerdo ver aparecer de la nada una pequeña curva en forma de 's' que la hizo girar como una peonza", ha recordado ahora el cineasta, ofreciendo su propia versión de los hechos, en una entrevista al portal Deadline.

"No es solo uno de los mayores remordimientos que tengo de mi carrera, es uno de los mayores arrepentimientos de mi vida". De acuerdo con el testimonio de Uma Thurman, posteriormente ella le exigió una y otra vez a Tarantino que le enseñara la grabación que recogía el momento exacto en que se empotraba contra un árbol, aunque durante años él le dio largas hasta que en 2004 ambos acabaron protagonizando una discusión a gritos en el Soho House de Nueva York que marcó un antes y un después en su amistad.

Obviando el hecho de que ha tardado más de una década en acceder a la petición de la actriz, el realizador ha asegurado ahora que su intención es rectificar de esta manera sus acciones en la medida de lo posible.

"Ella se puso en contacto conmigo este año y me dijo que realmente necesitaba ver el metraje, que teníamos que hacer las cosas bien. Estuve de acuerdo e inicié una búsqueda titánica para encontrarlo. Al final estaba en un almacén en que teníamos guardadas muchas cosas. Todo eso sucedió hace 15 años y tuvimos que abrir las cajas una a una. Primero encontramos el metraje ya editado, que yo ya había visto, y en el que no se veía la colisión. Y después encontramos las imágenes en bruto. Me alegré mucho porque por fin podría mostrárselas a Uma", insiste, antes de añadir que lo peor de todo fue que la confianza que existía entre Uma y él se vio afectada para siempre.

En respuesta, la actriz ha recurrido a su cuenta de Instagram para publicar el vídeo que le proporcionó Tarantino, reconociendo que este se sentía muy arrepentido y haciendo hincapié en el hecho de que haya accedido a que las imágenes se hagan públicas a pesar de que puedan repercutir negativamente en su imagen pública, lo que a nivel personal la hace sentirse muy orgullosa de él.

"Lo peor de todo es cómo trataron de encubrir los hechos, y eso es imperdonable. De ello responsabilizo a Bender, E. Bennett Walsh y a Harvey Weinstein [miembros de la productora del filme]. Ellos mintieron, destruyeron las pruebas y mintieron acerca del daño permanente que yo había sufrido y que eligieron ignorar. Lo encubrieron todo y por eso deberían sentirse eternamente avergonzados", ha añadido Uma.