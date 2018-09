Rachel Weisz y Daniel Craig han sido padres de una niña

Los actores Daniel Craig y Rachel Weisz han puesto esta semana el broche de oro a sus siete años de idílico matrimonio con el nacimiento de su primer retoño en común, una niña de la que por el momento se desconoce su nombre o el peso con el que llegó al mundo pero que, en cualquier caso, ha conseguido que sus famosos padres se encuentren en uno de los momentos más "felices" de sus vidas, según informa el diario Daily Mail.

La pequeña se une así a una adorable familia a la que ya pertenecen Henry (12), fruto de la extinta relación entre la artista y su exprometido Darren Aronofsky, y Ella (26), la única hija que hasta ahora tenía el protagonista de la saga 007, procedente de su anterior matrimonio con Fiona Loudon.

Fue el pasado mes de abril cuando la intérprete de títulos como 'La Momia' o 'Ágora' reveló públicamente que se encontraba embarazada de su primer vástago junto a su actual y afamado marido, aunque en ese momento ninguno de los dos sabía si estaban esperando niño o niña a pesar de haberse cumplido ya unos meses desde el inicio del período de gestación.

"Creo que pronto se me notará más el vientre abultado. Daniel y yo estamos muy contentos, como no podía ser de otra forma, vamos a tener un pequeño ser humano con nosotros. Estamos deseando conocer a nuestro niño o a nuestra niña. Todavía no lo sabemos, es todo un misterio en estos momentos", revelaba Rachel en conversación con el mismo periódico.