Rafa Nadal ni confirma ni desmiente los rumores de boda con Xisca Perelló

El tenista Rafa Nadal ha vuelto a dejar patente el escaso interés que siente ante cualquier tipo de teoría o rumor concerniente a su ámbito más privado, especialmente ahora que en la crónica social no para de especularse con los detalles de su boda del próximo otoño con Xisca Perelló, la única pareja que se le ha conocido al deportista en su trayectoria pública y con la que lleva cerca de 14 años de relación.

Sin embargo, al manacorí tampoco le "molesta" que los medios de comunicación y, todo sea dicho, la opinión pública en general alberguen esos niveles de curiosidad sobre lo que acontece en su vida íntima. De hecho, el exnúmero uno de la ATP asegura que tanto su novia como él se toman con filosofía y sentido del humor algunas de las hipótesis que maneja la prensa en relación con los preparativos de su enlace.

"Jamás he confirmado o he hablado al respecto. Pero no es que me moleste, es que se entra en la rueda de la especulación, de las opiniones, de las mentiras... Al final, la gente opina gratuitamente y se dicen barbaridades. Dónde me caso, si hay despedida en un lugar o en otro... Más que enfadarme, nos reímos. ¡Hay tan pocas cosas que sean ciertas!", ha explicado el rey de la tierra batida en conversación con el diario ABC.

Fue la revista ¡Hola!, un medio que no suele fallar a la hora de hacer predicciones de esta naturaleza, la que dio a conocer hace unas semanas la noticia sobre la decisión tomada por los dos enamorados, de quienes se ha dicho que se casaran en la isla de Mallorca tan pronto como termine el período veraniego y algo más de un año después de que se comprometieran oficialmente durante un viaje a Roma.

En cualquier caso, habrá que esperar a que el futuro matrimonio se anime a compartir imágenes o declaraciones sobre su gran día, si es que se produce en los términos mencionados anteriormente, para comprobar si todas estas conjeturas van bien encaminadas. No parece probable, sin embargo, que la iniciativa vaya a partir del propio tenista habida cuenta de la "tranquilidad" que tanto ansía en su vida cuando se encuentra fuera de los círculos deportivos.

"Sabes que estás expuesto a eso, pero siempre he querido ser noticia por lo que he hecho en una pista de tenis. En mi vida privada, he intentado tener una vida tranquila, feliz, siendo anónimo en mi vida privada, y así lo hemos querido siempre tanto yo, como mi pareja y mi familia. Es la forma de vivir más tranquilos y de conseguir la felicidad, es mejor así", ha aseverado en la misma conversación.