Rami Malek se plantea mudarse a Londres

Además de sumergirse en el particular universo personal y musical del fallecido genio de la música Freddie Mercury a través de la cinta 'Bohemian Rhapsody', la cual le ha reportado ya numerosos reconocimientos en la actual temporada de premios, el actor Rami Malek también se ha llevado de semejante experiencia una intensa fascinación por la ciudad de Londres, hasta el punto de que ahora se está planteando adquirir una vivienda en la capital británica para, si no fijar su residencia principal, al menos poder pasar allí largas temporadas.

"He tenido la oportunidad de conocer Londres a fondo, incluidos los estudios Air y los de Abbey Road, y encima de la mano de gente maravillosa como Brian May y Roger Taylor. Rodar aquí ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Y me he enamorado tanto de la ciudad, que he empezado a buscar incluso posibles sitios en los que vivir", ha confesado el también protagonista de la serie 'Mr. Robot' en conversación con la BBC.

La perspectiva de instalarse en el otro lado del Atlántico se volvió sin duda más apetecible todavía para el intérprete estadounidense el pasado domingo, ya que Rami fue galardonado en la ceremonia de entrega de los premios Bafta con la estatuilla al mejor actor protagonista del año por su magistral interpretación del líder de Queen, un papel y una banda con los que, en sus propias palabras, ha contraído una deuda de gratitud "infinita"."

Sigo sin asimilar todo lo ocurrido. Antes de conocerles [a Brian y Roger] personalmente, ya había lidiado con otras grandes personalidades del cine y de la música, y a esas alturas pocas personas podrían haberme sorprendido tanto.

Pero con ellos fue diferente, me costaba abrir la boca y articular palabra, hablar con ellos me resultaba intimidante. Y pensar que ahora tenemos una relación tan cercana, todavía me cuesta creerlo. Tengo que dar las gracias a Queen por todo esto, y a Freddie Mercury. Tengo una deuda infinita con ellos", ha aseverado orgulloso.