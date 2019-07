Raquel Perera trata de acallar los rumores de crisis en su matrimonio con Alejandro Sanz

635x357 Alejandro Sanz, en la imagen que ha compartido Raquel Perera en (c) Instagram. EFE

Aunque no es muy dada a tener este tipo de gestos a la vista de todos los internautas, lo cierto es que la diseñadora Raquel Perera, esposa de Alejandro Sanz y madre de sus dos hijos pequeños, Dylan y Alma, no ha podido resistirse a compartir públicamente el cariño y la admiración que siente por su afamado esposo coincidiendo con el concierto final de la gira que el astro de la música emprendió hace unos meses por toda la geografía española.

Por medio de la sección Stories de su perfil de Instagram, Raquel no ha querido desperdiciar la oportunidad de felicitar al cantautor tras el último de los éxitos cosechados a lo largo de su extenso periplo, un espectáculo en Santiago de Compostela para el que no quedaba ni una sola entrada por vender y al que, sin embargo, ella no pudo acudir debido a una cita ineludible: una boda en Mallorca.

El mensaje publicado en la esfera virtual ha sido, muy al estilo de la empresaria, sencillo pero contundente: un mero "Felicidades" acompañado de un bello dibujo de un corazón y una foto en blanco y negro de Alejandro tocando la guitarra sonriente durante el mencionado recital.

En cualquier caso, es posible que tan considerado detalle le sirva además para acallar, al menos temporalmente, los rumores que no han dejado circular últimamente sobre el estado de su matrimonio.

Hay que recordar que, a finales de la semana pasada, la revista "Corazón TVE" aseguraba que la pareja atravesaba una profunda crisis y que el cese de su convivencia se había convertido ya en uno de los escenarios más probables de cara al futuro cercano.

Uno de los factores que habría precipitado este bache en su historia de amor, según fuentes del entorno del matrimonio, residiría en la aparición de una "tercera persona", de la que no han trascendido más detalles, que habría llegado a conquistar el corazón de Alejandro.