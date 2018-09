635x357 Reacciones a la sentencia de Cosby a 3 a 10 años en prisión. The Associated Press

Reacciones a la sentencia de Bill Cosby a entre tres y 10 años en prisión por drogar y abusar sexualmente de una mujer:

"Hoy una corte de Pennsylvania juzgó a #BillCosby como un Depredador Sexual Violento antes de sentenciarlo. Por décadas la gente difamó y acusó a sus acusadoras de MENTIROSAS. Tomó más de 60 acusadoras para finalmente darle a sus sobrevivientes justicia y vindicación" — Debra Messing, vía Twitter.

___

"SI!!! Gracias a @ConstandAndrea y todas las sobrevivientes valientes (más de 60!) por hacer frente a un hombre que solía ser extremadamente poderoso. Ahora se sentará en prisión donde pertenece" — Kathy Griffin en Twitter.

___

"Tengo pesadillas recurrentes, me despierto con miedo, temo a la oscuridad.... La terapia me ha ayudado un poco pero no me ha ayudado a restaurar mi inocencia. Nunca fui la misma. Nunca seré la misma" — Modelo y presentadora de TV Janice Dickinson, una acusadora de Cosby, en un comunicado que emitió tras no poder declarar en la corte.

___

"Según la mayoría/todos los testigos, #BillCosby era un depredador sexual que dejó una huella de miseria humana y desesperación — Sentenciado a 3-10 años en una prisión estatal, se lo merece. Aun así — como abogado — pronostico que su condena será anulada. El juez estuvo muy fuera de línea al permitir declaraciones de víctimas no relacionadas" — Geraldo Rivera, vía Twitter.

___

"Bill Cosby ha sido sentenciado a 3-10 años por drogar y abusar sexualmente de muchas mujeres en el curso de muchos años. Sus sobrevivientes han sido sentenciadas a una vida de recuerdos crueles y de trauma por atreverse a existir en primer lugar. Súper justo supongo" — Amber Tamblyn, en Twitter.

___

"Lo que sucede cuando hacemos a la gente responsable por sus abusos de poder" — Alyssa Milano, quien publicó en Twitter un video de Cosby siendo escoltado con las manos esposadas.

___

"Las estrellas solo conmemoran los logros profesionales del ganador. Es lamentable cuando la vida personal de los agasajados no está a la altura de los estándares y expectativas del público; sin embargo, la Cámara de Comercio de Hollywood no retira estrellas del Paseo de la Fama" — declaración del Paseo de la Fama de Hollywood sobre porqué la estrella de Cosby permanecerá en su lugar.