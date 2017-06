Rebel Wilson: "Cuando no encajas en ciertas tallas, los diseñadores se olvidan de ti"

Han pasado dos semanas escasas desde que Rebel Wilson saliera de un juzgado de Australia luciendo una amplia sonrisa que acreditaba su victoria legal contra un conglomerado de medios que, dos años antes, se había dedicado a difamarla y a cuestionar sin pruebas tanto su edad como su verdadero nombre.

Con esa misma expresión de satisfacción en su rostro, la popular artista se presentó ayer miércoles en Nueva York para presentar la primera colección de ropa que ha diseñado para aquellas mujeres que, como ella, quieren lucir sus curvas con orgullo y sin renunciar a la elegancia.

'Rebel Wilson x Angels', como se denomina su primera línea de moda, constituye además su particular venganza personal contra una industria que, hasta hace solo unos años, parecía haberse olvidado de aquellos cuerpos que no encajan en los rígidos cánones de belleza del mundo del espectáculo.

"En esa época era una mujer joven que estaba empezando a despuntar en su profesión y a ganar algo de dinero, pero al mismo tiempo no era capaz de encontrar ropa que se ajustara a mis necesidades. Sentía que como te pasaras de unas tallas determinadas, los diseñadores te ignoraban por completo", explica la también humorista a la revista InStyle.

Su debut como diseñadora no solo se produce escasos días después de su mediático triunfo en los tribunales, sino también tras su regreso por todo lo alto a la escena cinematográfica con el estreno en todo el mundo de la tercera entrega de la saga 'Dando la nota'.

De tanto proyecto se desprende sin duda una versatilidad artística que Rebel atribuye ahora a su necesidad de explorar a fondo las diferentes vertientes de su creatividad.

"Me encanta inventar algo de la nada. Siempre he tenido que crear mis propias obras, mis personajes en televisión y también las ideas de mis películas. Como actriz, esta es la dinámica que he seguido toda la vida, pero sinceramente, jamás pensé cuando era adolescente que algún día acabaría teniendo mi propia línea de ropa", se sincera ante la misma publicación.