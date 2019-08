Rebel Wilson ha congelado sus óvulos

Cada vez son más las celebridades que se animan a hablar públicamente de su decisión de recurrir a métodos de reproducción asistida en pareja o en solitario, como es el caso de Natalie Imbruglia, que anunció recientemente su embarazo para cumplir su sueño de formar una familia o de congelar sus óvulos con el objetivo de garantizar que en un futuro puedan tener hijos biológicos.

La actriz Rebel Wilson ha optado por esta última opción, según ha confesado ahora, porque saber que cuenta con una alternativa en caso de necesitarla le aporta cierta tranquilidad.

"Vengo directa de una clínica de fertilidad", explicó con total naturalidad nada más comenzar su entrevista para la emisora australiana KIIS 106.5. "Es mi plan B. Ahora, las mujeres trabajadoras tenemos más opciones a nuestro alcance. Creo que muchas deberían plantearse esa posibilidad cuando están ya en la treintena, o incluso cuando ya han cumplido los cuarenta si les resulta posible. Muchas de mis amigas de Hollywood ya lo han hecho".

En la actualidad la intérprete está soltera y sin compromiso, pero estaría dispuesta a buscar el amor en su concurso televisivo favorito.

"Estoy esperando a que me inviten a la versión australiana de 'The Bachelorette'. No dejó de lanzar indirectas al respecto, pero aún no he recibido ninguna llamada y, que quede claro, me lo tomaría muy en serio", ha prometido y, como prueba de ello, ha ofrecido incluso a los productores del reality una breve descripción del tipo de hombre que le interesaría conocer.

"Antiguos jugadores de rugby, sobre todo, porque me gusta el poderío físico y no me siento atraída por los chicos delgados".