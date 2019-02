Rebel Wilson considera "todo un desafío" ligar en una ciudad como Los Ángeles

La actriz Rebel Wilson no ha dudado en pronunciarse, con la naturalidad que tanto le caracteriza, sobre las dificultades que ha venido experimentando a la hora de conocer chicos en la ciudad de Los Ángeles, donde a su juicio imperan unos estándares de belleza "poco realistas" demasiado ligados a la cultura hollywoodiense- que complican enormemente la tarea.

"Los cánones de belleza en Los Ángeles son muy poco realistas, así que me está suponiendo todo un desafío ligar en esta ciudad. Cuando rodamos "Dando la nota 3"en Atlanta... ¡Guau! Ahí recuerdo que era muy popular. Creo que debería haberme mudado a Atlanta, porque ahí me consideraban más atractiva", ha revelado a la revista People.

"No es que la gente de Atlanta sea menos guapa, pero parece que el listón no estaba tan alto y me sentía muy querida", ha matizado en la misma conversación.Sobre el hombre ideal que ha venido buscando en los últimos tiempos, la también humorista reconoce que le encantaría encontrar a alguien amable, considerado y, sobre todo, "físicamente más grande" que ella para poder sentirse más "femenina".

"Estoy buscando a un chico que sea físicamente más grande que yo y me haga sentir femenina, porque a veces tengo la impresión de que podría aplastar a casi todos los chicos que he conocido si tuviéramos que pelear dentro de una jaula. Obviamente necesito a una persona bondadosa en mi vida, que me ofrezca apoyo en esta especie de montaña rusa que es vivir bajo el ojo público", ha explicado la intérprete de 38 años.