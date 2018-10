Rebelión en la granja... de Jennifer Garner

La actriz Jennifer Garner sigue sin soltar prenda sobre sus supuestos intentos de "acelerar" los trámites de su divorcio de Ben Affleck, como informaba el portal de noticias TMZ la semana pasada, o en relación con el último paso del actor por una clínica de desintoxicación para lidiar con sus problemas de alcoholismo; algo por otro lado comprensible dado el carácter extremadamente delicado de tales asuntos.

Sin embargo, eso no significa que la estrella de cine no esté dispuesta, cuando se le presenta la ocasión, de pronunciarse abiertamente sobre otros contratiempos ligados a su vida doméstica. De hecho, a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, la artista ha relatado con todo tipo de detalles los intentos de asesinato que perpetra una de las gallinas más veteranas de su corral, llamada 'Capitana Garfio', cada vez que ha de compartir su espacio con nuevos pollitos.

"Son unos animales muy divertidos y muy buenas mascotas hasta que se enfadan las unas con las otras. Empezamos con seis gallinas y hace poco llegaron siete nuevos pollitos, muy pequeños. Los pusimos a todos juntos para que se fueran conociendo y a Capitana Garfio, una de las más mayores, no le hizo ninguna gracia", ha empezado a contar la protagonista de 'Alias' sobre la tragedia que a punto estuvo de producirse.

"Empezó a atacar y a intentar matar a los pollitos, especialmente a la pequeña Hennifer [juego de palabras con 'hen', que significa gallina, y su propio nombre], así que tuvimos que intervenir para proteger a los recién llegados. Al final tuve que decirle a Capitana Hook: 'Mira, chica, vas a tener que comportarte como es debido o acabarás confinada en una celda en solitario, mientras las demás celebran el golpe de estado y te miran desde fuera", ha explicado ante la mirada atónita de la presentadora.

Dos de los nuevos miembros de la conflictiva granja de Jennifer Garner, como reveló ella misma para deleite de la humorista, se llaman 'Oprah Henfrey' y 'Ellen DeHenerous', por lo que parece lógico que la cómica se interesara, justo a continuación, por los resultados de la reprimenda que la actriz había dirigido a la más violenta de sus gallinas."Ha dejado entonces de atacar a las demás", se interesó Ellen durante la entrevista. "No, la verdad es que todavía no", respondió Jennifer al tiempo que daba a entender que la capitana había ingresado finalmente en su prisión particular.