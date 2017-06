Recorriendo el mundo con Antonio Banderas

Cualquiera diría que el actor Antonio Banderas ha cumplido su promesa de reducir sensiblemente su ritmo de vida tras el infarto leve que sufrió el pasado febrero en Inglaterra, ya que después de haber pasado unos meses de descanso en su Málaga natal, el famoso intérprete ha dejado patente a través de sus redes sociales que no está dispuesto a renunciar a su carácter viajero ni a las oportunidades de trabajo que sigue recibiendo en su condición de cotizada estrella de cine.

De hecho, el astro de Hollywood ha dedicado parte de su fin de semana a familiarizarse de nuevo con la escena nocturna neoyorquina y, sobre todo, con el amplio catálogo de musicales que pueblan los famosos teatros de Broadway, como demuestran las imágenes que ha compartido en su Instagram junto al reparto de producciones como 'On Your Feet' -el musical que narra la vida de Gloria y Emilio Estefan- y 'Chicago', la obra en la que él mismo participó hace ya unos años.

"Ayer por la noche viendo 'Chicago' en Nueva York, ¡qué recuerdos! ¡Fantástica Bianca Marroquin interpretando a Roxi Hart y fantástico el equipo! Imprescindible", escribió junto a una fotografía que la retrata junto a la protagonista.

"Con Ana Villafañe y Ektor Rivera, protagonistas del musical 'On Your Feet', apuntaba unas horas antes tras saludar a los guapos artistas, quienes encarnan respectivamente a Gloria y Emilio Estefan en la exitosa producción.Por si eso no fuera suficiente, el aventurero intérprete tuvo la oportunidad de disfrutar ayer domingo de las agradables temperaturas de una soleada ciudad de Londres, como puso de manifiesto a través de una instantánea en la que aparece con un juvenil look veraniego y a bordo de un descapotable con el recorrió las calles de la capital británica.

"Qué buen día hace en Londres. Próxima parada: Dinamarca", publicaba entusiasmado mientras sacaba el máximo partido a sus escasas horas en la ciudad del Támesis.Y como él mismo quiso adelantar a sus seguidores, Antonio Banderas se encuentra ahora nada menos que en Copenhague pero, en esta ocasión, parece que su viaje nada tiene de escapada veraniega.

Tanto es así, que aunque de momento se resiste a compartir con sus fans el propósito de su estancia en la capital danesa, ha dejado claro en sus redes que a partir de ahora no tendrá demasiado tiempo para seguir interactuando con todos aquellos seguidores que acumula en la esfera virtual."Buenos días, Copenhague, apaguen sus teléfonos móviles, ¡vamos a rodar!", reza el críptico mensaje que ha publicado junto a una foto que le retrata con un fondo blanco de coloridas bombillas.