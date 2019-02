Reese Witherspoon se deja asesorar por su hija en cuestiones de maquillaje

Aunque una celebridad de su categoría tiene seguramente un ejército de estilistas y asesores de belleza a su disposición de cara a cualquiera de sus apariciones públicas, lo cierto es que la oscarizada Reese Witherspoon suele confiar más en el criterio de su hija mayor Ava (19), fruto de su extinto matrimonio con Ryan Phillippe, a la hora de escoger en cada momento el maquillaje más apropiado para sus facciones y, por supuesto, para sus variadas elecciones de vestuario.

"La verdad es que he aprendido mucho de mi hija en cuestiones de maquillaje. Sabe cómo sacar el máximo partido a las distintas tonalidades y combinaciones, y tiene un conocimiento muy amplio sobre cómo aplicarlo correctamente", ha revelado la protagonista de la serie 'Big Little Lies' en una animada conversación con la revista People.

Por el momento, ni la joven ni su afamada madre, quienes por cierto guardan un impresionante parecido a pesar de la diferencia de edad que las separa, se han llegado a plantear siquiera la posibilidad de que Ava pueda convertir su pasión por la moda y los cosméticos en una lucrativa carrera laboral: y eso que la idea sugerida por el medio no tiene nada de descabellada.

En cualquier caso, solo el tiempo dirá si la mayor de los tres hijos de la estrella de cine -madre también de Deacon (15), al que también comparte con Phillippe, y de Tennessee (6), de su actual matrimonio con Jim Toth- acaba explotando su indudable talento en el sector del maquillaje profesional o, quién sabe, quizá en el marco de cualquier otra disciplina artística que implique el uso de lápices y pinceles.

"Es impresionante la forma en que trabaja el sombreado, no pierde detalle y es muy perfeccionista. Hace poco me enseñó a destacar mejor las cejas y las mejillas con el uso de un lápiz resaltador, y quedé gratamente impresionada con los resultados. ¡La diferencia es alucinante! De hecho, he incorporado todos estos trucos a mi rutina diaria de maquillaje", ha explicado orgullosa en la misma entrevista.