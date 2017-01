Reese Witherspoon presume de su hija mayor

Aunque teniendo en cuenta el parecido que existe entre las dos mujeres podría decirse que parecen hermanas, la actriz Reese Witherspoon no ha dudado ahora en echar mano de su amor más maternal para elogiar públicamente a su hija mayor Ava (17), fruto de su extinto matrimonio con el también intérprete Ryan Phillippe, y dejar patente el orgullo que siente por la madurez y el carácter responsable que ha ido desarrollando su primogénita con el paso de los años.

"Es que la amo con todo mi corazón, me siento muy afortunada de ser su madre y de tener a una persona así en mi vida diaria. Me encanta ir con ella a todas partes y para mí es un honor tener una hija como ella", explicó al programa 'Entertainment Tonight', antes de revelar las sensaciones que le invadieron al verse constantemente felicitada en una alfombra roja reciente a la que acudió junto a su primogénita: "Hace poco estuvimos en la premiere de la película 'Sing', más o menos por Navidad, y hasta el jefe del estudio me dio la enhorabuena por ella", aseguró la artista, que pone voz en la cinta al personaje de Rosita.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que la oscarizada intérprete se sincera sobre su faceta de madre, aunque la última vez que se pronunció sobre la forma en que compagina su carrera cinematográfica con el sinfín de labores que se desprenden de su vida familiar adoptaba un tono más serio que denotaba un punto de frustración.

"Me imagino que todas las mujeres, igual que yo, se sienten culpables tanto si optan por quedarse en casa, como si deciden seguir trabajando. Hay numerosos factores que explican las necesidades económicas de una familia, y de hecho en mi próxima serie, 'Big Little Lies', se toca de lleno este tema de lo compleja que es la vida de una mujer moderna y de las múltiples opciones que tienen para tratar de encontrar el equilibrio entre su autoestima, su matrimonio y su familia. En mi caso, creo que debo vivir mi vida como estime oportuno y elegir lo más adecuado en cada momento", reflexionaba en conversación con la revista Glamour.