Renée Zellweger paga el alquiler de su novio y su tarjeta de crédito

La generosidad de la actriz Renée Zellweger, al menos en lo que a su convivencia diaria con el músico Doyle Bramhall se refiere, parece no conocer límites, ya que como han revelado unos documentos legales sobre el patrimonio económico del cantante, este no contribuye en absoluto a los gastos que se desprenden del alquiler de la vivienda compartida y, lo que es más, cuenta con una tarjeta de crédito de cuya factura se ocupa exclusivamente la intérprete.

Estos datos han salido a la luz a raíz del enrevesado proceso de divorcio en el que sigue sumido Bramhall a día de hoy, a pesar de que el roquero y su exmujer Susannah Melvoin se separaron oficialmente en 2014 tras dos años de tenso matrimonio.

Una vez que se confirmó que el artista -quien ha trabajado con estrellas de la talla de Eric Clapton o Roger Waters- había iniciado una relación con la oscarizada actriz, la exmujer de este no dudó en pedir al juez que incrementara la suma económica que recibía en concepto de manutención para ella y sus dos hijos, al considerar que el patrimonio de Bramhall había aumentado notablemente como resultado de su romance.

Sin embargo, el magistrado que dirime las disputas del exmatrimonio determinó finalmente que cualquier cantidad que Renée pudiera desembolsar para ayudar a su chico a mantener intacto su estilo de vida nada tenían que ver con el proceso y, por tanto, debía quedarse completamente fuera de la ecuación. Por otro lado, el juez también dictó que Bramhall debía abonar mensualmente una pensión alimenticia para sus dos retoños y, con el fin de fijar una suma concreta, pidió un informe sobre su patrimonio que es el mismo que ahora se ha filtrado al público.

Estos papeles, obtenidos por el portal de noticias The Blast, dejan patente que Doyle Bramhall no tiene "gastos de alojamiento" al residir a tiempo completo en el apartamento de Renée Zellweger, y que la citada tarjeta de crédito cuyos costes sufraga en exclusiva la intérprete suele presentar facturas mensuales de entre 4.000 y 5.000 dólares. No obstante, en el mismo informe se especifica que semejante arreglo económico equivale al de un préstamo que, en algún momento, Bramhall tendrá que devolver en su totalidad a su afamada pareja.