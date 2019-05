Renée Zellweger desvela las razones de seis años de "desaparición"

Desde 2010 y hasta 2016, la actriz Renée Zellweger se mantuvo prácticamente alejada de la vida pública y, por tanto, también de esa pantalla de cine que la encumbró en su papel de Bridget Jones y que le dio la oportunidad de hacer las delicias de medio mundo con su oscarizado papel en "Cold Mountain" (2004), dirigida por el malogrado Anthony Minghella.

Y ahora que han pasado tres años desde su regreso a la palestra mediática y a la cartelera, la intérprete estadounidense ha creído conveniente ofrecer ciertas explicaciones sobre los motivos que la empujaron a "desaparecer" temporalmente del mundo y alejarse del mundanal ruido, atribuyendo semejante decisión a su necesidad de buscar otros proyectos que la hicieran sentirse realizada a nivel personal y, sobre todo, que le ayudaran a salir de la espiral de "aburrimiento" en la que se encontraba.

"No me resultó muy complicado hacerlo. Me tomé unos años sabáticos simplemente porque estaba aburrida de mí misma, de lo que estaba haciendo. Durante 25 años estuve inmersa en la misma rutina y, aunque he disfrutado de experiencias maravillosas con toda la gente con la que he trabajado, pensé que necesitaba hacer algo diferente", ha revelado la artista en conversación con el diario británico The Independent.

A partir de ese momento, la estrella de Hollywood se dedicó a pasar más tiempo con sus seres queridos a fin de implicarse de forma más activa en sus vidas, se animó a desarrollar su propia película para televisión "Cinnamon Girl" (2013) e incluso se apuntó a la universidad para ampliar su formación académica y ganar nuevas habilidades.

"Entonces empecé a preguntarme: '¿Y ahora qué, y ahora qué?'. Necesitaba aprender cosas nuevas, pero no necesariamente para un papel o para un trabajo, sino para crecer como persona. Y aprendí que a veces hay que ponerse límites, que hay que decir "no" con más frecuencia. Fui a la universidad, produje un montón de cosas. Creé un show para la televisión y acabé conociendo mucho mejor a mis sobrinos y sobrinas, con las que estudiaba todos los días", ha aseverado orgullosa.