Renuncian los directivos de Miss América

Los dirigentes de la Organización Miss América renunciaron el sábado tras verse implicados en un escándalo por correos electrónicos en que se criticaba la apariencia, el intelecto y la vida sexual de ex reinas de este concurso de belleza, y el presidente saliente le pidió disculpas a una de ellas por burlarse de su peso.

El director general Sam Haskell renunció a la organización con sede en Atlantic City, Nueva Jersey, un día después de que la junta directiva lo suspendiera. También renunciaron los presidentes de la organización y la junta, Josh Randle y Lynn Weidner, respectivamente.

Randle dijo a The Associated Press que su comentario en respuesta a un correo electrónico en su cuenta privada sobre la apariencia física de la reina del 2013, Mallory Hagan, fue efectuado meses antes de que él ingresara a la Organización Miss América en 2015. Pero de todas formas consideró que actuó mal.

"Pido disculpas a Mallory por este error de criterio", dijo Randle el sábado. "No refleja mis valores ni los valores que me esforcé por promover en la Organización Miss América. Aunque yo no causé ni promoví esta terrible situación, en vista de los eventos recientes y lo que está pasando, ya no estoy dispuesto a continuar en mi puesto como presidente y hace unas horas renuncié ante la junta directiva de la organización".

Y agregó: "Me siento terriblemente mal, pero esto es lo que hay que hacer".

Randle dijo que su renuncia fue voluntaria y que no se la solicitó la junta directiva de Miss América, que tiene su sede en Atlantic City.

Las renuncias fueron presentadas después de que el Huffington Post destapara el escándalo el jueves, cuando publicó correos electrónicos filtrados en los que los directivos se burlaban de ex reinas del concurso de su organización, con comentarios de mal gusto y a veces vulgares.

Uno de los correos incluía el uso de un término vulgar para los genitales femeninos en referencia a ex reinas de Miss America, en otro se deseaba la muerte a una ex ganadora en particular, y otros conjeturaban cuántas parejas sexuales habría tenido otra reina.

La renuncia de Haskell es inmediata, mientras que Randle y Weidner seguirán en sus puestos unas semanas más para ayudar a los nuevos dirigentes con la transición. Dan Meyers, quien había sido vicepresidente de la junta, fue nombrado presidente interino de la misma.

La organización anunció las renuncias un día después de que decenas de ex reinas de Miss América, incluida Hagan, firmaron una petición en la que exigían la renuncia de los dirigentes de la organización.

Haskell dijo que cometió "un error con palabras".

"Aquellos que saben cómo soy saben que esto no refleja mi carácter, ni mi perspicacia empresarial", dijo Haskell en un comunicado enviado el viernes.

Varios de los correos electrónicos estaban enfocados en Hagan. Decían que ella había subido de peso tras coronarse reina y conjeturaban sobre la cantidad de hombres con los que habría tenido relaciones sexuales.

Los correos ya le costaron al certamen su relación con su socio televisivo, y crearon interrogantes sobre el futuro del concurso que se transmite por televisión a nivel nacional cada año una semana después del Día del Trabajo. dick clark productions dijo el jueves a la AP que cortaría sus vínculos con la organización debido a los correos electrónicos, los que calificó de "abominables".