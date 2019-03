Residente publica fotografía junto a "Manos de Piedra" Durán

Este sábado 30 de marzo, el rapero estadounidense de origen puertorriqueño, Residente, se presentó en el Festival de Música Urbana de Panamá (MUPA), y con mucho orgullo, publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía con nada más y nada menos que el reconocido exboxeador panameño, Roberto Durán.

"En Panamá no necesito guardaespaldas porque está "Manos de Piedra" Durán In Panama I don’t need bodyguard because “Hands of stone ” is here Durán. Thank you for the Rum", escribió el intérprete; definitivamente, un momento para la historia.

Por otro lado, minutos antes de su show, Residente aseguró que estaba buscando un fotógrafo panameño para que lo captara durante su presentación y que al final del concierto, se tomarían "un ron"; publicación que causó que muchos fanáticos se ofrecieran y le escribieran. Según los comentarios vistos en las redes sociales, el artista ofreció al público panameño un gran espectáculo.