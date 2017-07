¿Retransmitirá Malena Costa su segundo parto en las redes sociales?

Según se hace eco la revista ¡HOLA!, la modelo Malena Costa ya habría ingresado en el Hospital Ruber Internacional de Madrid para dar a luz a su segundo hijo con el futbolista Mario Suárez, un bebé que la pareja ya ha adelantado que se llamará igual que su famoso padre y que su abuelo paterno.

Sin embargo, llama la atención que de momento ni la maniquí ni su marido hayan publicado ninguna fotografía o vídeo en sus redes sociales anunciando la ampliación inminente de la bonita familia que han formado junto a su pequeña Matilda (1), especialmente teniendo en cuenta que durante el parto de su primogénita quisieron que su seguidores de la esfera virtual les acompañaran durante todo el proceso.

La última publicación que el matrimonio compartió en sus respectivas cuentas fue para celebrar el primer cumpleaños de su niña y el fichaje de Mario por el Guizhou Hengfeng Zhicheng, que le llevará a jugar la próxima temporada en la Superliga de China y, a buen seguro, significará que la pareja y sus retoños -y probablemente también su adorado perro Roco- harán las maletas para acompañarle en esta nueva aventura.

"Me siento muy orgullosa de ti amor, porque yo sé lo profesional que eres y lo que amas tu profesión y se que haces todo por intentar ser tu mejor versión. Eres la mejor persona que he conocido y te mereces todo lo bueno que te pase en la vida y todo el mundo que te conoce lo sabe, que tienes un corazón gigante. TE QUIERO y eres lo mejor que me ha pasado en la vida y te deseo lo mejor en esta nueva experiencia que nos brinda la vida", aseguraba emocionada Malena en su perfil de Instagram tras conocerse la noticia.

Este aluvión de cambios en el terreno profesional y personal no hacen más que confirmar que Malena vive un verano de ensueño, especialmente tras su bonito enlace con Mario. Tras retrasar en varias ocasiones la boda, primero por el embarazo de Matilda y después por el de Mario Jr., el futbolista decidió tomar cartas en el asunto y sorprender a su chica con una ceremonia al atardecer en una playa de Mallorca en la que se dieron, por fin, el 'sí quiero'.