Richard Madden "gana puntos" en su lucha por convertirse en el próximo James Bond

Librándose por un momento de esa timidez y compostura que suelen definirle en sus apariciones públicas y, especialmente, en aquellas galas de premios en las que opta a llevarse un galardón, el intérprete Richard Madden no tuvo reparo en reconocer abiertamente -una vez con su Globo de Oro a mejor actor dramático en las manos, eso sí- que semejante triunfo le había insuflado esa dosis de confianza y seguridad en sí mismo que tanto necesitaba para encarar su futuro profesional desde un enfoque mucho más optimista y ambicioso.

"Como actor, siempre estoy cuestionando mi valía y preguntándome si de verdad puedo afrontar este u otro papel, o si me lo merezco cuando ya lo he conseguido. Siempre tienes ese miedo a que alguien te venga y te dé una palmadita en la espalda mientras te dice: 'Eh, te he calado perfectamente, eres basura y no puedes hacerlo'. Así que ganar este premio supone todo lo contrario, te lleva a pensar: 'Bueno, si la gente piensa que puedes, tú deberías creerlo también'", confesó a 'Entertainment Tonight'.

El protagonista de la aclamada serie de la BBC 'Bodyguard', quien se dio a conocer mundialmente por su no menos conocido personaje de Robb Stark en la adaptación televisiva de 'Juego de tronos', se ha afianzado progresivamente en estos últimos meses como uno de los candidatos mejor posicionados para relevar a Daniel Craig cuando este decida colgar definitivamente el esmoquin del mítico espía James Bond.

Sobre esta posibilidad, el guapo escocés de 32 años ha vuelto a echar mano de su faceta más precavida -sobre todo porque los nombres de Idris Elba, presente también en la ceremonia, y de Henry Cavill suenan asimismo con fuerza para hacerse con el papel- para no implicarse personalmente en una espiral de rumores y conjeturas sobre acontecimientos que escapan a su control, lo cual no impide que se sienta "muy halagado" ante una hipótesis que, tras su exitosa noche de ayer domingo, sin duda ha cobrado mucha más fuerza."No te voy a mentir, me resulta muy halagador que se me incluya en ese debate.

Pero por el momento tenemos muchas películas por delante que tenemos que rodar, así que ya veremos lo que ocurre en el futuro", explicaba sin poder disimular una incipiente sonrisa en su rostro.